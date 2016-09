Ford pripeljal do roba

Ford se v Evropi z njimi do zdaj ni meril, a očitno so ugotovili, da izgubljajo kupce in da tudi ugledu pritiče, da ima znamka svoj veliki suv. Zelo primerno so ga poimenovali edge – rob.

Na domači predstavitvi je bilo takoj jasno, kam podjetje z evropskim sedežem v Kölnu pravzaprav meri: neposredno na tri prestižne nemške tekmece (Audi, BMW in Mercedes-Benz), ki si lastijo večino omenjenega trga. Edge naj bi bil primerljivo opremljen vsaj za deset tisočakov cenejši. Njegova zunanja oblika tudi zaradi precej zaobljenih robov morda ne vzbuja misli na tako velik avtomobil – a to je lahko zgolj pozitivno, saj edge kljub dobrim 4,8 metra dolžine ni videti kot cestni velikan.



Edge si podvozje deli z mondeom, S-maxom in galaxyjem, od tal je dvignjen za 20 centimetrov. Vedno je gnan na vsa štiri kolesa, pri čemer se prenos samodejno razporeja od 100 odstotkov spredaj do 70 odstotkov zadaj. Na prodaj je z dvema štirivaljnima dvolitrskima dizelskima motorjema: tisti z eno turbino ima 132 kW moči, z dvema turbinama pa 154 kW. Močnejši motor je na prodaj le s samodejnim menjalnikom (šibkejši le z ročnim), pri njem pa velja poudariti prijeten zvok, ki zveni podobno kot pri šestvaljnikih.



Bogata serijska oprema



Da je videz pravšnji, poskrbijo kar 19-palčna platišča že v serijski izvedbi, vsebuje pa tudi številne sodobne pripomočke, kot so zaviranje v sili med mestno vožnjo, parkirna tipala spredaj in zadaj (tam za varno parkiranje poskrbi še kamera), serijski je radarski tempomat, prilagodljivi žarometi samodejno vključijo dolge luči, sprednja potnika sedita na hlajenih sedežih, za brezskrbno potepanje pa poskrbi serijska navigacijska naprava.

Skok v drugi, višji paket sport je viden po 20-palčnih platiščih in drugačnih odbijačih, predvsem pa je pri tem paketu vzmetenje prirejeno bolj dinamični vožnji, vključeno je tudi prilagodljivo krmiljenje. Med prvimi prepeljanimi kilometri se je izkazalo, da je tudi edge sport dovolj udoben avtomobil, namenjen predvsem daljšim, relacijskim vožnjam. In tu je Ford resnično naredil nekaj konkretnega.

Brez šumov



Sedenje je tudi na zadnjih sedežih (vsaj za dva) direktorsko udobno, med vožnjo pa potnikov ne moti nepotreben šum, saj so se ga pri Fordu lotili s posebnim trikom: v avtomobilu so trije mikrofoni, ki ob zaznavi šuma sprožijo nasprotne frekvence iz vgrajenih zvočnikov. Sistem deluje tudi, ko je radijski sprejemnik izključen, in s tem dopolnjuje protišumne dodelave, kot sta posebna plošča na dnu vozila in vetrobransko steklo z boljšim dušenjem zvoka.



Edge naj bi še letos privabil vsaj 30 slovenskih kupcev, prihodnje leto pa vsaj 60. K priljubljenosti bi lahko pripomogla tudi cena, ki se pri šibkejšem motorju začne pri 46.300 evrih (vključen je 3400 evrov vreden popust), za opremo sport je treba odšteti 1650 evrov več, zmogljivejši motor pa cenovno letvico postavi še za dobrih 2800 evrov višje.