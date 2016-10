Ford mondeo hibrid: ustvarjen za  mesto in avtocesto

Trgovina je nekaj kilometrov daleč, služba v 10 km oddaljenem večjem mestu, otroke je treba peljati v glasbeno šolo še nekaj dlje, prva avtobusna ali železniška postaja pa tudi ni dosegljiva ravno peš. In tudi ne s kolesom, ker bi morali nazaj grede brcati v hrib. Uf. Kaj pa če je rešitev avtomobil, ki se zna peljati samo na elektriko, a ima tudi bencinski motor? Pa še velik je dovolj. Ford mondeo hibrid, denimo.

Zgodba je seveda namenoma nastavljena, a dejstvo je, da se je hibridni mondeo na testu najbolj izkazal ravno v kombinaciji relacijskih in mestnih poti, rad je imel tudi razgibane poti s klanci. A najprej velja omeniti njegove glavne značilnosti. Na prodaj je le v limuzinski izvedbi, za pogon skrbi 103 kW močan dvolitrski bencinski motor, ki mu pomaga 35 kW močan električni agregat. Voznik sam ne more vplivati na to, kateri bo deloval, vsaj s pritiskom na gumbe ne. Lahko pa prilagodi način vožnje in optimizira porabo, ki se je pri nas na testu ustalila na manj kot 5 l/100 km.



Ustvarjen za Slovence



Primerljivo z dizlom, torej, a bistveno bolj čisto, še zlasti zjutraj in med kratkimi potmi. Ima pa takšen mondeo poseben, brezstopenjski menjalnik, ki večino časa mirno prenaša moč na sprednji kolesni par, se pa zna oglasiti nekoliko bolj bučno med daljšo vožnjo v hrib. Sicer se lahko zgodi dobrodošla pomoč elektromotorja, ki da zagon in zmanjša vrtljaje, a čisto vedno se vendarle ne. Med takšnimi vožnjami (značilna je, denimo, pot s slovenske Obale do Kozine) poraba seveda vidno naraste, a kaj dosti čez 7 l/100 km ni segla. Smo pa tega mondea odpeljali še na mučilno pot do Berlina – mučilno zato, ker mu na širokih in preglednih avtocestah nismo prizanašali, merilnik hitrosti se je znal zelo približati najvišji možni (187 km/h), a na koncu nas je utišal s povprečno porabo 6,4 l/100 km.

V mestu poraba komaj preseže 4 l/100 km.

Hibridni mondeo ima tehnično gledano poseben motor, ki deluje v tako imenovanem atkinsonovem ciklu. V podrobnosti se ne bomo spuščali, a takšen motor je lahko varčnejši, vendar nekoliko manj zmogljiv kot primerljivi. In prav tu se lepo izrazi elektrika, saj mu pomaga pri speljevanju, rada pa se v zgodbo vključi tudi med vožnjo z enakomerno hitrostjo. Prej omenjeni odsek med Kozino in Koprom smo proti Obali prevozili skoraj v celoti na elektriko. Pri 130 km/h. Pomenljivo!



Zakaj bi, torej, moral hibridni mondeo ustrezati ravno Slovencem? Preprosto: veliko se jih vsak dan vozi tja do 20 ali 30 km daleč v bolj ali manj počasi premikajoči se koloni ali pa, ko ni ravno jutranja konica, z zmerno hitrostjo. Potem pridejo v mesto, kjer je veliko speljevanja in zaviranja. Hibridnemu pogonu so takšne razmere pisane na kožo, saj baterija vseskozi pridobiva novo energijo, ki jo rada odda med speljevanjem. Nič čudnega ni, torej, če v mestu poraba komaj preseže 4 l/100 km. Ah, in še nekaj je: z izdatnim popustom boste za osnovno različico takega avta odšteli ugodnih 26.000 evrov.



Pozna se pri prtljažniku



In za ta denar dobili pristnega mondea, pri katerem v notranjosti niti ne boste občutili, v kako velikem avtomobilu se peljete – morda tudi zato, ker so sedeži bolj utesnjeni kot kavčasto široki. Volanski obroč ima polno tipk za hitro upravljanje, v testnem avtomobilu je bil vgrajen še infozabavni sistem sync 2, ki zavoljo slabe odzivnosti zaslona in nekaterih manjših nerodnosti pri upravljanju ni ravno idealen, a zdaj je menda na prodaj le še sync 3, ki odpravlja večino slabosti. Omeniti velja še radarski tempomat, ki avtomobil skoraj popolnoma ustavi, sicer pa deluje mehko in nemoteče pomaga vozniku, če ni dovolj zbran.



Hibrid namesto dizla? Na prvi pogled je odgovor jasno pozitiven. A hudič se skriva v podrobnostih, tokrat pod pokrovom prtljažnika. Ta je že tako limuzinsko manj uporaben (a omogoča podiranje tudi srednjega dela naslonjala zadnje klopi), v hibridnem mondeu pa je njegova oblika milo rečeno čudna. Zaradi baterij je zadnji del prtljažnika krepko dvignjen, kar seveda oteži nalaganje večjih kosov prtljage, a v resnici se nato izkaže, da vse skupaj ni tako črno – navsezadnje še vedno ostane dobrih 380 litrov prostora. Ja, res je, zaradi te posebnosti je hibridni mondeo manj privlačna zamenjava za dizelskega, a si vseeno zasluži priložnost.