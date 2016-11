Fiat abarth: Mestni razgrajač

Vse skupaj se zdi teatralno, kot sta teatralna italijanska politika in romansko dojemanje sveta. Napihnjena odbijača, velika platišča z nizkimi pnevmatikami, rdeče zavore z naluknjanimi diski, dva zajetna izpuha in platnena streha – tega ne spregledaš. Za posladek bode v oči rdeče sedežno oblazinjenje, ki se zdi kot s papeževe sedežne garniture. Zmes avtomobilske ljubezni in norosti deluje brezmejno. Preplet strasti, radoživosti in športne vulgarnosti spominja na ferrarija, čeprav se avtomobila razlikujeta kot črn vranec na zadnjih nogah in na tleh ležeč škorpijon.



Morda še niste opazili, a velja omeniti! Pred vami stoji pomlajen, a hkrati večinoma nespremenjen abarth 595. Spremembe so skromne, naj gre za posodobljena prednja ksenon žarometa s svetilnimi LED-elementi ali zajetnejši ter za petino bolj naluknjan prednji odbijač z učinkovitejšim dotokom zraka v motorni prostor. Poučeno oko opazi še rahlo spremenjen strešni spojler, dodelan difuzor za učinkovitejši pretok zraka ob spodnjem delu karoserije in zadnje luči s sredinskim delom v barvi karoserije. Povsem nespremenjena, a brez dvoma hvale vredna ostaja platnena streha s prefinjenim električnim odpiranjem, nadpovprečno zvočno in toplotno izolacijo ter poplavo z vetrom povezanih občutkov.

Romanski pristop



Perverznost in moda ne gresta najbolje skupaj, razen … Razen če imajo prste vmes italijanski krojači. Se morda spominjate lancie thema 8.32 s Ferrarijevim motorjem in povsem v usnje oblečeno notranjostjo? Tale malček sproža podobne občutke, čeprav najdeš v njem zelo veliko iz fiata podedovane plastike. So pa sedeži z novim in skorajda škrlatno rdečim oblazinjenjem očarljivo nastopaški. Pogled je veličasten. Povsem svež je še zajeten sredinski zaslon, ki mu delata družbo polepšan volanski obroč in v srebrno barvo odet sredinski del armaturne plošče. A ni vse brezmadežno. Volan je še vedno zgolj višinsko nastavljiv. Športnost greni še visoka sedežna nasaditev.



Je pa adrenalinska poplava zajetna. Prednja sedeža se bahata z odprtino za dirkalne varnostne pasove, stopalke krasijo stilizirani škorpijoni, kovinska prestavna ročica ima le pet prestav, a karbonsko steblo. Povrhu so tu digitalni merilniki z izbiro med običajno in športno grafiko. To je hkrati navzven genialno majhen, a navznoter vse prej kot majhen avtomobil. Na sovoznikovem sedežu je dovolj prostora za košarkarja z več kot dvema metroma. Celo zadnja klop je, ko osvojiš nerodno pomikanje prednjih sedežev, na krajši razdaljah dovolj spodobna za dva otroka. Je pa prtljažnik nedvomno premajhen za damske nakupovalne pohode.

Abarth 500C 1.4 t-jet 16v 165 595 turismo C Motor: štirivaljni bencinski s turbopolnilnikom in štirimi ventili na valj

Gibna prostornina: 1368 ccm

Največja moč: 121 kW (165 KM) pri 5500 vrt./min

Največji navor: 230 Nm pri 3000 vrt./min

Pogon: prednji s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom

Masa praznega vozila: 1150 kg

Največja dovoljena masa: 1440 kg

Mere (D/Š/V): 3660/1627/1485 mm

Medosna razdalja: 2300 mm

Prostornina prtljažnika: 185 l

Posoda za gorivo: 35 l

Najvišja hitrost: 218 km/h Pospešek do 100 km/h: 7,9 s

Poraba goriva (EU): 7,9/4,9/6,0 l/100 km

Izpust CO2: 139 g/km Uradni zastopnik: Avto Triglav

Maloprodajna cena: 24.990/26.850 € testni model

Euro NCAP: 5 zvezdic (2007)



Športno srce



Eno samo veselje vzbuja 1,4-litrski bencinski t-jet z dodelanim turbopolnilnikom. Stroj, ki ga poleg rdeče motorne glave krasita dva velika škorpijona, pridela ob polnem plinu 165 KM oziroma pet več kot pri predhodniku. Razvajanje s konkretno zalogo značaja, ki ga pretežno definira prisilno polnjenje z nadtlakom do 1,2 bara, je vse prej kot neopazno. Je pa motor v primerjavi s predhodnikom za odtenek bolj uglajen, a hkrati manj zvočno agresiven, ko beseda nanese na renčanje in pokanje izpušnih cevi. Manj veseljaška je z dobrimi devetimi litri povprečna poraba, kar spremlja podatek o le 35-litrskem rezervoarju in precej skromni avtonomiji.



Več šteje igrivost, zaradi katere se zdi abarth kot nikoli igre naveličan mlad maček. 595 turismo je predvidljiv in natančno vodljiv, malce plavajoč je zaradi kratke medosne razdalje le pri najvišjih hitrostih in ob močnem pospeševanju sredi zavojev, ko prednji del malo sili iz smeri ovinka. Se pa machina sportiva na regionalkah in zavitih podeželskih cestah pelje silovito in po potrebi drzno. Malce pazljivosti zahteva le vožnja prek ležečih policajev in lukenj. Tam opaziš, da je to v primerjavi z običajnim fiatom 500 dirkalnik z nižjim, tršim in glasnejšim podvozjem, ki precej lepo pristaja enemu izmed najbolj razgrajaških in vse prej kot cenenih italijanskih avtomobilčkov.