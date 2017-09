Festival pohodništva Soča

Bogat program, ki se je letos začel 15. septembra in bo trajal do 1. oktobra, so pripravili v Javnem zavodu za turizem Dolina Soča v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom.



Organizatorji so ljubitelji alpinizma in ambasadorji varne hoje v hribe in gore, saj na vseh organiziranih pohodih poskrbijo za spremstvo gorskega vodnika. Pohodi so primerni tako za družine kot za zahtevnejše ljubitelje gora. Festival je vsako leto v znamenju zabave in pristnih lokalnih izkušenj, pozabili niso na družbeno noto prireditve in bodo med celotnim programom ozaveščali o varni hoji, pohodni opremi in varnosti.



»Vsak dogodek ima športni, zgodovinski ali kulinarični naboj,« je povedal Janko Humar, direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče. »Nekateri so že tradicionalni ali tematsko obarvani, eni vodijo med ostalinami soške fronte, drugi potekajo v osrčju Triglavskega narodnega parka in odkrivajo manj znane kotičke v dolini Soče. V dveh tednih se bo zvrstilo 23 tematskih organiziranih pohodov, tekaški Bovec maraton, večer Triglavskega narodnega parka, vikend nordijske hoje v kampu Koren ter delavnice in srečanja z velikimi imeni slovenskega alpinizma.«

Pripravljajo pohod v čezmejni Prosnid z degustacijo beneško-slovenskih okusov.

Nekaj pohodov in drugih prireditev se je od 15. septembra že zvrstilo, veliko zanimivega pa bo še do 1. oktobra, ko bodo sklenili letošnji festival. Če bi radi doživeli čudovite poglede na dolino Soče in okoliške vršace, se lahko v petek, 29. septembra, udeležite pohoda k Mariji Snežni, ki so ga poimenovali Po poteh 7 dni 7 poti. Od petka, 29. septembra, do nedelje, 1. oktobra, se lahko podate na raziskovanje Beneške Slovenije, ko bodo med drugim pripravili pohod na Breški Jalovec, pripravljajo pa še pohod v čezmejni Prosnid z degustacijo beneško-slovenskih okusov. Zanimiv bo tradicionalni 23. pohod iz Breginja prek Breškega Jalovca do vasi Brezje v soboto, 30. septembra. Pohodniki, ki bodo med drugim hodili ob Nadiži, bodo lahko glede na zmožnosti izbirali eno od poti treh težavnostnih stopenj.



Prav tako zadnjo septembrsko soboto vas vabijo na pohod od žuboreče Tolminke do sončnih pobočij eko vasi Čadrg in zgodovinske Javorce z ogledom vaške sirarne in s pokušino sira v Čadrgu ter z ogledom spominske cerkvice sv. Duha na Javorci. V soboto bo zelo pestro, saj v Bovcu pripravljajo pohod po buških stezah. Za ljubitelje domačih filmov bo zanimiv pohod po tematski poti Na svoji zemlji z Grahovega na Koritnico in nazaj. Omeniti velja še prav poseben festival, Jestival okusov in umetnosti, kjer se bodo obiskovalci med drugim sladkali s kobariškimi štruklji, in sicer v soboto, 30. septembra, ob 11. uri na Trgu svobode v Kobaridu.

Program se je začel 15. septembra in bo trajal do 1. oktobra.

Festival pohodništva prinaša tudi na zadnji dan, v nedeljo, 1. oktobra, vrsto pohodov, med drugim Alpe Adria Trail, torej po poti, ki povezuje Veliki Klek (Grossglockner) z jadransko obalo. Omenimo še pohod po poti spominov, legend in pričevanj, in sicer v zaledje italijanske vojske iz prve svetovne vojne in ogled beneške vasi Topolovo, ter sklepni del Festivala pohodništva. Do 1. oktobra se lahko v dogovoru z agencijo odločite še za dvodnevni pohod iz doline Trente na vrh Triglava.