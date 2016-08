Fenomen gorskega zdravnika: On je Bog,  ki ga vsi potrebujejo

Vsestranski samozavestni glavni junak dr. Martin Gruber, ki ga upodablja avstrijski igralec Hans Sigl, je gotovo eden od temeljnih razlogov. Za razlago smo prosili psihologinjo Katarino Veselko, piarovko Matejo Ropoša in strokovnjaka za pop kulturo prof. dr. Petra Stankovića. Po podatkih Pro Plusa oziroma podjetja AGB Nielsen Media Research serija Gorski zdravnik dosega izjemno gledanost. Med domačimi in tujimi serijami jo je za svojo vzelo največ gledalcev v zadnjih desetih letih v poletnem obdobju. Najvišji rating so izmerili prvega avgusta letos. Zgodba v tem delu, ki je prinesel zmagovalno gledanost, kar zadeva domačo in tujo produkcijo na slovenskih televizijah vse od leta 2013, je bila naslednja:



Med Lisbeth in Anne, za katero se je izkazalo, da je Distelmeierjeva hči, izbruhne hud prepir. Martin odpelje Lilli v šolo, ko se zgrudi mlada ženska. Zdravnik jo odpelje v svojo ambulanto na preiskave in dekle mu prizna, da po smrti svojih staršev skrbi za bolno hčerko in je zelo izčrpana. Martin odkrije, da je mlada mamica predolgo ignorirala svojo bolezen. S Hansom sumita, da Lisbeth nekaj muči, zato se Martin odpravi k Anne, ki mu prizna zastrašujočo resnico.



Čustva, družina in lepa pokrajina



»Kljub poletju, ko je pred zasloni najmanj ljudi, gledanost serije konstantno raste. V ciljni skupini od 18 do 54 let jo gleda največ gledalcev z univerzitetno izobrazbo, starejših od 45 let; v povprečju priljubljenega zdravnika spremlja vsak drugi Slovenec, torej 39 odstotkov gledalcev, ki gledajo televizijo v živo – vsaka druga Slovenka in vsak tretji Slovenec. Na splošno je najvišja gledanost v starostni skupini nad 55. letom. Med ženskami v ciljni skupini od 18 do 54 let je nadpovprečno veliko starih od 35 do 54 let, čeprav jih je precej tudi v starostni skupini od 18 do 54 let. Naše gledalce izjemno pritegnejo serije, v katerih je poudarek na iskrenih čustvih, družinskih vrednotah in slikoviti, lepi pokrajini,« je pojasnila Mateja Ropoša, predstavnica odnosov z javnostmi na Pro Plusu.

