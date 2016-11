Feng šuj cvetlični nasveti

Po kitajski filozofiji feng šuj so rastline za prijetno počutje doma zelo pomembne. A ne samo to, da jih imate, pomembno je tudi, kakšne so ter kam jih postavite.

Sveže cvetje privlači srečo, bogastvo in je zlasti priporočljivo za osrednji del doma, denimo dnevno sobo, pa naj bodo to šopki ali lončnice. A takoj, ko se začno sušiti ali odmirati, jih morate nadomestiti z novimi.

Za zakonske pare, ki nameravajo povečati družino, cvetje v spalnici ni priporočljivo. Ne v obliki lončnic in ne v obliki motivov umetniških del. Na njih naj bodo taki s sadjem, ki spodbujajo plodnost.

Rastline s trnjem v stanovanju niso dobrodošle. Raje jih imejte pred domom, in sicer čim dlje od vhodnih vrati, saj varujejo pred sovražniki.

Bonsaji prav tako niso zaželeni. Niti v domu niti na dvorišču. Feng šuj strokovnjaki menijo, da zavirajo rast in razvoj članov družine.

Rastline redno urejajte in po potrebi obrezujte. Preveč razraščene veje zavirajo pretok pozitivne energije, pa naj bodo na dvorišču, v sadovnjaku ali hiši. Prav tako krošnje dreves ne smejo v celoti zastirati doma.

Izogibajte se suhemu cvetju, saj je mrtvo in privlači negativno energijo.

Ostre konice niso priporočljive, je pa njihov vpliv mogoče ublažiti, če jih postavite v družbo bujno rastočih rastlin z okroglimi listi.

Kopalnica je edini prostor v domu, kjer ni priporočljiva nobena druga rastlina kot bambus.