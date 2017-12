Faraday zbral milijardo

Proizvajalec električnih avtomobilov Faraday Future je s prodajo delnic zbral že milijardo dolarjev (843 milijonov evrov) za začetek proizvodnje svojega prvega e-vozila FF 91. Kakor pravi novoimenovani šef in ustanovitelj družbe Jia Yueting, morda najbolj znan kot ustanovitelj podjetja LeEco, ki izdeluje hitre pametne telefone za pošteno ceno, bodo tako zagotovili, da se bo serijska proizvodnja FF 91 začela do konca prihodnjega leta.

Novica bo pomirila uslužbence Faraday Future, ki so večinoma nameščeni v ZDA, saj je bila njihova prihodnost še nedavno vprašljiva, saj se ni vedelo, kako bo družba zbrala denar za zagon proizvodnje. Z Jiajevim imenovanjem za izvršnega direktorja družbe se je tudi končalo obdobje brez pravega vodstva, potem ko je firmo zapustilo več vodilnih kadrov. Še prejšnji mesec se je govorilo, da je Faraday Future od indijskega konglomerata Tata prejel 775 milijonov evrov kapitala, kar pa so v kitajski družbi s sedežem v ZDA hitro zanikali. Faraday Future naj bi bil po ocenah strokovnjakov vreden 7,6 milijarde evrov, kar bi pomenilo, da bi bila Tata odkupila desetodstotni delež družbe.



Več kot tisoč konjev FF 91 naj bi razvil kar 1050 konjskih moči, do stotice pa naj bi pribezljal v poldrugi sekundi. Po napovedih naj bi avto z enim polnjenjem prevozil približno 700 kilometrov, kar je precej impresivna številka. Kupci bodo poleg vozila prejeli tudi domačo polnilno postajo, ki bo baterijo v manj kot štirih urah in pol napolnila do polovice.

Konkurenca Tesli?

Pred temi govoricami je oktobra odstopil finančni direktor Faraday Future Stefan Krause, tehničnemu direktorju Ulrichu Kranzu pa so prekinili pogodbo o zaposlitvi. Pri Faraday Future zatrjujejo, da to ni vplivalo na razvoj električnih vozil. Družba je poleg tega prejela že več kot 54.000 prednaročil za svoje prvo e-vozilo FF 91, ki so ga predstavili na začetku leta na sejmu potrošniške elektronike CES v Las Vegasu in ki naj bi konkuriral Teslinemu modelu S. Faraday Future je v Nevadi začel graditi tovarno baterij, a načrti so se izjalovili, ko je gradbeno podjetje Aecom sporočilo, da ni prejelo plačila v višini 21 milijonov dolarjev (17,7 milijona evrov). Faraday Future zdaj namerava posodobiti že obstoječo tovarno v Kaliforniji.

Kljub temu je Jia Yueting ves čas vztrajal, da bo njegova družba FF 91 prvim kupcem dostavila do konca leta 2018. Cena vozila je še skrivnost, je pa Jia že januarja izjavil, da bo avto stal »manj kot 300.000 dolarjev« oziroma dobrega četrt milijona evrov.