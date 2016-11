Enaka številka, drugačen avtomobil

Da bodo ljudje tako pograbili prav manjše športne terence in crossover modele, si Francozi, tako kot nihče drug v industriji, niso mogli misliti. 3008 je imel atribute višjega sedenja in dobre prostornosti, a videz ni bil tako zelo v slogu suvov, ni bil tako frajerski, če hočete.

Kot je nekje dejal eden od visokih Peugeotovih šefov Maxime Picat, se je prvi 3008 na nekaterih trgih prodajal odlično, na drugih sploh ne. Seveda so hoteli, da bi bil naslednik povsod hit, in so avtomobil tokrat pripravili drugače. Podoba je nezgrešljiva, spredaj in še bolj zadaj, to je avtomobil, ki bo jasno izstopal iz množice kompaktnih suvov, čeprav je gneča tam vsak dan večja. Nič drugače ni v notranjosti, kjer sta armaturna plošča in volanski obroč blago rečeno posebna. Francozi so dosedanji i-cockpit, ki ga poznamo iz modelov peugeot 208 in 308, občutno nadgradili. Tudi tokrat gledate čez volan, a je za njim polno sodobne, jasno razločljive grafike, ki si jo lahko uredimo na različne načine; večfunkcijski zaslon je prav tako izboljšan, zdaj so pod njim lična stikala za vstop v menije.



Armatura in njen sredinski del voznika morda ne objemata več tako zelo, a je počutje vseeno ugodno. 3008, ki se je rahlo podaljšal (445 cm) in je bolj dvignjen od tal, je prostoren avtomobil, tako zadaj kot v prtljažniku, ki ga je moč odpirati tudi na elektriko.



Brez štirikolesnega pogona



Motorji so znani, gre za bencince in dizle prostornine od 1,2 do 2 litra, odvisno od pogona imate lahko tudi samodejni menjalnik, ki ugodje uporabe opazno povečuje. Pričakujejo, da se bo več ljudi kot doslej odločilo za bencinski pogon, čeravno si mislimo, da bo največ posla še vedno s 120-konjskim dizlom blue HDi.



Kot smo rekli, peugeot svojega novega 3008 deklarira za športnega terenca. Čeprav nima štirikolesnega pogona, naj bi mu v slabših voznih razmerah pomagal doplačljivi sistem grip control, kjer gre v praksi za prilagajanje delovanja sistema za nadzor stabilnosti vozila; poleg več voznih programov za različne spolzke podlage ima tudi sistem za nadzor spuščanja po strmini.



Nismo še pozabili, da je imel dozdajšnji model možnost štirikolesnega pogona v izvedbi dizelskega hibrida, kjer je električni motor gnal zadnji kolesni par. Čez dve leti naj bi se tudi pri novincu pogonska paleta razširila v tej smeri, ampak hibrid bo priključni, elektrika pa bo kombinirana z bencinskim motorjem. Skoraj bi pozabili – peugeot 3008 z običajno pogonsko tehniko je že v prodaji, cene se začenjajo pri dobrih 20 tisočakih in segajo do 35.000 evrov.