En avto, 36 barvnih kombinacij

Takšen je tudi novi citroën C3. Trup vozila je v eni barvi, streha v drugi, prav tako stranska ogledala. Na voljo je še stranska obloga (airbump – pod oblogo je ujet zrak), ki je hkrati zaščita in modni dodatek, kar je pred časom na trgu predstavil že citroën cactus. Skupno je na voljo 36 barvnih kombinacij, ampak to lahko kupcem povzroči nekaj preglavic, saj je izbira skoraj prevelika. Toda če ne drugega, boste lahko novega C3 brez težav našli na parkirišču. »Imamo devet barv trupa, pri strehi pa so na voljo črna, rdeča in bela. Zdaj je takšno poosebljanje možno tudi pri ljudskem avtomobilu, ne zgolj pri premijskih znamkah,« je rekel Baptiste Plaine, član Citroënove ekipe za C3. »Stranski ščitniki so ožji kot pri cactusu, prav tako lahko kupec izbere avtomobil brez njih.«



Kot v dnevni sobi



V notranjosti bodo imeli kupci manj izbire, saj so na voljo štirje različni paketi. Pri Citroënu pravijo, da želijo z modernimi materiali ustvariti enako vzdušje kot v moderni dnevni sobi ali kuhinji. Najbolj je opazen ročaj za vrata, saj ponazarja ročaj pri kovčku, to pa je simbol za popotniško potepanje. Za mlad par ne bo težav, saj bosta imela dovolj prostora, za družino pa pride novi C3 v poštev, če so otroci še majhni, pa tudi starši ne smejo biti ravno košarkarskih, rokometnih ali odbojkarskih mer. Pri Citroënu sicer želijo z vsemi modnimi dodatki še posebno poudariti življenjski stil potovanj, mode in dizajna. Velika prednost avtomobila so številni odlagalni prostori za vso drobnarijo od ključev, vode, mobitela do prigrizkov. Zelo obsežen je tudi predal pri sovozniku, v prtljažniku pa je prostora za 300 litrov.



Novi C3 je tudi čisto pravi fotografski aparat. Sistem connected CAM mogoča, da s pritiskom na gumb pod vetrobranskim steklom naredite fotografijo ali videoposnetek, ki se nato naloži v vaš pametni telefon. Potrebujete le Citroënovo aplikacijo, nato pa se pametni telefon in avtomobil povežeta prek wifi povezave. A problem je, ker je treba ob vsakem novem prihodu v avtomobil na novo iskati povezavo. Vprašanje je tudi, kako se bo sistem unesel v različnih evropskih državah, saj v Nemčiji tovrstno snemanje ni dovoljeno.



Vožnja je udobna, a le, če ne iščete hudiča. Ob umirjeni vožnji ne bo nobenih težav, za agresivnejšo pa ima novi C3 premehko podvozje. Vsi modeli v Sloveniji bodo imeli 7-palčni zaslon na dotik, prav tako bodo na voljo vsi motorji. V floti so trije bencinski (50 kW/68 KM, 60 kW/82 KM, 81 kW/110 KM) in dva dizelska (55 kW/75 KM, 73 kW/99 KM). Najmočnejši bencinar ima lahko tudi šeststopenjski avtomatski menjalnik, pri drugih se moč razporeja ročno prek petih prestav. Ob približno dvesto prevoženih kilometrih pa je imel bencinski motor porabo 7,1 litra/100 km, dizelski 6,1/100 km. Cene za slovenski trg še niso znane.