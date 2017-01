Emi iz Bara: Ribja cerkev in savne na plaži

Oktobra je Emi Nikočević obiskal Göteborg – in pretekel 21 kilometrov. »Že kar med tekom sem spoznal nekaj novih ljudi in naslednjič imam že rezerviran kavč pri dveh športnih kolegih. Onadva pa pri meni,« pripoveduje Škofjeločan, ki je zaposlen kot bančni svetovalec, občasno pa povezuje prireditve, dogodke in avtošove.



Švedska, pravi, je njegova obljubljena dežela. Če mu v Sloveniji ne bi bilo tako lepo, bi poskusil v tej skandinavski deželi. Vedno jo je imel namen obiskati, zato se je lani z veseljem prijavil na polmaraton v drugem največjem švedskem mestu.



Eno uro so ga pregledovale



Državo je doživel zelo čustveno in lepo, še zlasti ker je že takoj ob prihodu doživel bližnje srečanje s švedskimi policistkami. »Skoraj eno uro so me pregledovale in spraševale, kam sem namenjen in za koliko časa. Očitno jih je zmotilo to, da si nisem bil prav zelo podoben na sliki v osebni izkaznici izpred šestih let. A moram jih pohvaliti, bile so neizmerno prijazne, nobene slabe volje, nadutosti in podcenjevanja ni bilo. Poleg tega so mi še podrobno razložile, kam vse moram iti in kaj vse si moram ogledati. Čeprav sem to itak že vedel, mi je zelo prijalo, da smo podaljšali naš pogovor,« se smeje Emi.



Poleg prijaznih policistk ga je najbolj pozitivno presenetilo, kako ljudje na Švedskem strogo upoštevajo zakone, cestne predpise in so zelo prijazni. Tako dobesedno vsakemu pešcu na prehodu ustavi avto, skoraj vsi govorijo tekoče angleško in vsi so zelo navdušeni nad svojo državo. Tam so pri starosti devetnajst let že vsi na svojem in pri tem jim država zelo veliko pomaga z raznimi ugodnostmi. »Švedi in Švedinje so zelo prijazni, nasmejani, kulturni in dobrega srca. Presenetilo pa me je, da v bistvu zelo malo pijejo, saj je alkohol zelo drag in se ga dobiti samo v specializiranih prodajalnah. Že dve pivi sta zanje dovolj, da postanejo kakor pri nas po sedmih,« je poznavalsko ugotovil Emi, ki je občasno tudi delal v gostinstvu.

Zelo lepo, a drago

Ker Švedska slovi po visokih cenah, Emija povprašamo za kak uporaben nasvet. »Ja, je kar drago. Cene hrane in pijače v trgovinah so najmanj trikrat višje kot pri nas, v gostilnah prav tako. Pivo stane približno 20 evrov, kosilo od 30 do 40, kava pet evrov. Spal sem v športnem hostlu, kjer sem si sobo delil s 16 osebami z vsega sveta in sem za prenočitev plačal 30 evrov, za samopostrežni zajtrk pa osem, kar je bilo zelo zelo ugodno. Magnetki za na hladilnik so od sedem do 20 evrov.«



Tudi cene avtobusnega prevoza so zasoljene. Za povratni prevoz z letališča je plačal 32 evrov, in to po študentski ceni, običajna vozovnica stane 10 več. Mestnega tramvaja ni preveč uporabljal, Göteborg je večinoma prepešačil.



In kaj je tam vredno ogleda? Emi pove, da zagotovo najvišja stavba v obliki šminke, ki jo tako tudi imenujejo, pa ogromna ribja tržnica s cerkvijo, ki ji rečejo kar Ribja cerkev. Za ljubitelje teka ali zgolj lepih sprehodov Emi priporoča pot do predmestnega Mölndala, kjer imajo prav posebno progo za kolesarje, tekače in pešce. »Proga je ob morju in med tekom lahko opazuješ skoraj enake hiše in savne na plaži. Nujno pa je treba poskusiti njihovo priljubljeno sladico, cimetove kolačke. Zelo sladko in dobro!«



Januarja odhaja k prijateljem v Beograd, februarja bo obiskal prijatelja v Pragi, marca pa se bo odpravil na svoje sanjsko potovanje po Laponski, kjer bo tri dni potoval s haskiji, preživel dan na jelenji farmi, preostali čas pa raziskoval sever Finske.