Električni tovornjak ni Tesla, ampak Nikola!

Podjetje Nikola Motor je ustanovil Trevor Milton, prej izvršni direktor Dhybrid Systems, ki so razvijali tehnologijo shranjevanja zemeljskega plina in jih je leta 2014 kupil ameriški jeklarski velikan Worthington Industries. Najpomembnejši projekt Nikole Motor, ki so ga pravkar razkrili javnosti, je nikola one.



Vlačilec naj bi po prvotnih načrtih gnale izključno električne baterije, s katerimi pa, so ugotovili, ne bi zagotovili zdajšnje zmogljivosti, komaj predstavljivih od 1300 do 1900 kilometrov dosega. Da bi uresničili ta cilj, so Miltonovi inženirji sprva nameravali v tovornjak vgraditi turbino na zemeljski plin, a so se nazadnje odločili za povsem drugo rešitev, gorivno celico na vodik, ki polni litijeve baterije. Motor ob tem razvije več kot 1000 KM in nekaj več kot 2700 Nm navora, do 100 km/h pa pospeši v približno 30 sekundah.



Luksuz za voznika



Ker pod pokrovom nikole one ni dizelskega motorja, so voznikovo kabino lahko potisnili povsem naprej. Vanjo lahko namestijo eno ali dve postelji normalnih dimenzij, v standardni opremi pa so hladilnik, televizija in povezava na mobilno omrežje 4G/LTE. Dvanajst kamer omogoča vozniku pogled okrog tovornjaka v krogu 360 stopinj. Trevor Milton je nad prototipom navdušen: »Moj cilj je revolucija na področju transportne industrije.« Prvih 5000 tovornjakov nikola one bodo izdelali v obratih Fitzgerald Glider Kitsa v Tennesseeju in jih na tržišče poslali leta 2020, že v kratkem pa bo Nikola Motor začel graditi lastno tovarno, v kateri naj bi na leto proizvedli do 50.000 tovornjakov. Teh naj ne bi prodajali, ampak ponujali na lizing za obdobje sedmih let po 4600 do 6500 evrov na mesec. Pogodbeni partner za distribucijo in servisiranje bo Ryder Systems, ki ima trenutno v Severni Ameriki mrežo 800 servisov.

Ni pa vse tako rožnato. Najprej, v ZDA večino vodika pridobijo iz zemeljskega plina po postopkih, ki onesnažujejo okolje. Oglaševanje nikole one kot tovornjaka z ničelno emisijo je zato, roko na srce, privlečeno za lase. Poleg tega naj bi Nikola Motor leta 2018 začel izgradnjo mreže vodikovih polnilnic po vsej Severni Ameriki. Vsega skupaj naj bi jih bilo 364, vsaka pa bi stala skoraj dva milijona evrov – vsekakor zajeten finančni zalogaj.

Tesla in Mercedes ne počivata



Ne povsem nazadnje bo moral Trevor Milton računati še na konkurenco, najbolj na Teslo in Mercedesa. Šef prve Elon Musk je že napovedal širitev proizvodnje avtomobilov na električne tovornjake in avtobuse – na strehah naj bi imeli sončne celice –, za začetek pa bo v sklopu svojega pompozno napovedanega velikega načrta številka 2 (masterplan part deux) menda predstavil ameriško maskoto – pick-up. Se mora Ford bati za svojo nacionalno uspešnico F-150?



Pri Mercedesu so šli še korak dlje. Na septembrskem salonu v Hannovru so predstavili 25-tonski električni tovornjak urban etruck, ki je zavoljo nosilnosti in 200-kilometrskega dosega primeren za krajše, torej mestne in obmestne relacije. Poganjata ga dva elektromotorja, moč pa mu daje baterija iz treh litij-ionskih modulov. Te naj bi bilo mogoče dodajati po željah naročnikov in s tem seveda povečati doseg vozila.