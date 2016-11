Ekološka jajca imajo trikrat več vitaminov

To spoznanje so dolgo ljubosumno skrivali in šele pozno se je to znanje razširilo po vsem svetu in tudi k nam. Japonci so v novejšem času opravili številne poizkuse; eden najbolj presenetljivih je to, da so obsevali prepelice z radioaktivnim sevanjem. Že po par tednih so se povsem regenerirale in niso bile več radioaktivne, prav tako niso bila več radioaktivna njihova jajčka. Sklepajo, da je sposobnost tako hitre regeneracije razlog, da njihova jajčka pomagajo regenerirati naše celice.



Jajca v resnici večja kot kokošja



Prepelice odrastejo in začno nesti jajca, že ko dopolnijo dva meseca starosti, kar štiri mesece prej kot kokoši. Poleg tega je jajce zelo veliko, če ga primerjamo s prepelico, mnogo večje, kot je jajce kokoši v primerjavi z njeno velikostjo. Prepelice dajo zato veliko več jajčne mase kot kokoši, če upoštevamo telesno maso enih in drugih. Pa ne gre le za količino.



Tudi kakovost prepeličjih jajc je v povprečju kar sedemkrat višja glede vsebnosti vitaminov in mineralov, saj jih enaka jajčna masa vsebuje sedemkrat več v korist prepeličjih jajčk. Rok trajanja je bistveno daljši, uporabna so dva meseca, torej dvakrat dlje kot kokošja.



Prepelice porabijo manj hrane in manj onesnažujejo ter obremenjujejo okolje, količina jajčne mase pa je enaka. Za rejo potrebujemo manj prostora.



Ekološka in baterijska reja



Seveda niso vsa prepeličja jajca enake kakovosti. Logično je, da baterijsko pridelana jajca, pridobljena od prepelic, ki vse življenje preživijo v tesni kletki, v kateri se komaj premikajo, pri umetni svetlobi, na nagnjeni kovinski mreži, kjer nimajo niti gnezd niti površin za brskanje, ne morejo biti enako kakovostna kot ekološka.



Baterijskim kokošim je prilagoditev zakonodaje evropskim standardom zagotovila vsaj gnezda, površine za brskanje in nekoliko večje baterije. Prepelice so tu žal izpadle, in čeprav so pravzaprav vrsta kokoši nesnic, živijo v mnogo slabših razmerah kot večje sorodnice.



Raziskave so potrdile, da ima na primer že kokošje jajce iz baterijske reje trikrat manj vitaminov in mineralov kot tisto iz ekološke reje. Ta namreč zagotavlja dovolj prostora, dnevno svetlobo, izpust in gibanje na svežem zraku ter seveda naravno hrano brez kemičnih dodatkov, gensko spremenjenih organizmov, konzervansov, kokcidiostatikov, pesticidov...



Prepeličja jajca niso čudežno zdravilo



Prepeličja jajca torej lahko uživamo tudi surova, kar lahko storimo na več načinov. Prve tri dni pojemo tri na tešče, nato mesec in pol nadaljujemo s petimi. Temeljito jih umijemo pod tekočo vodo in razbijemo v skodelico. Da jim izboljšamo okus in omogočimo absorbcijo železa, dodamo par kapljic limone in pol žličke medu, zmešamo in spijemo. Nekaterim ljudem se upira misel, da bi popili surovo jajce; lažje jim je, če jajčka zmešajo z jogurtom, gostim sokom, umešajo v smuti in podobno. Že po 14 dneh ljudje opažajo izboljšanje počutja, saj jajčka poleg vitaminov in mineralov vsebujejo encime, ki regenerirajo telesne celice.



Okus in uporaba kot pri kokošjih



Seveda lahko prepeličja jajčka uporabljamo povsem enako kot kokošja: lahko jih cvremo, trdo kuhamo, poširamo, naredimo frtaljo, pečemo palačinke, pecivo ali naredimo jajčne rezance. Okus je povsem enak, namesto enega kokošjega pa uporabimo 4 do 5 prepeličjih. Naredimo lahko samostojno jed, na primer prepeličja jajčka po škotsko ali vložena v kis.

Ne plezam po drevju



Ekološka prepeličja jajčka prodajam ob sobotah na ekološki tržnici na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, in odkar to počnem, skoraj ni minil dan, da ne bi kateri mimoidoči zgroženo vzkliknil: »Ubogi ptički, kradete jim jajca!« Prepričani so, da plezam po drevju in iz gnezd pobiram jajca divjih ptic pevk. Začudeni so, ko jim pojasnim, da gre za jajčka japonskih prepelic, ki so v resnici najmanjše nesnice iz rodu kokoši. In veliko ljudi vpraša, ali je v jajcu prepelice tudi rumenjak … Na srečo vse več ljudi spoznava koristne lastnosti uporabe prepeličjih jajčk in hkrati ekonomičnost reje prepelic.