Dve tretjini prihodkov iz labirinta

Kmetje v Združenih državah se že dolgo zavedajo, da imajo njihova zemljišča večji potencial kot zgolj za pridelavo hrane in vzrejanje živine.



Med najbolj atraktivnimi in donosnimi obstranskimi dejavnostmi, s katerimi se ukvarjajo, so oddajanje zemljišča za tematske tržnice, za ljubitelje paintballa in seveda labirinti v koruznih poljih.



Ti se pojavijo vsako jesen in z velikimi doma izdelanimi panoji vabijo na obisk. Tiste, ki jim sledijo, pričakajo z velikimi napihljivimi tobogani, deželo buč in živalskimi vrtovi, v katerih lahko otroci crkljajo živali. Govorimo o čedalje bolj priljubljenih labirintih v koruznih poljih, ki so se v drugi polovici devetdesetih let razširili po Združenih državah.



Koruzni labirint



Zamisel je preprosta, koruzno polje se preprede s potmi, v katerih se gosti po plačilu vstopnine sprehajajo in iščejo pot do cilja. Obiskovalcem so na voljo tudi tržnica kmečkih izdelkov, razna igrala, hrana in pijača.



Za kralja koruznih labirintov velja Brett Herbst, ki je prvega postavil že leta 1996 na najeti zemlji s pomočjo prijateljev. Danes je iz tega naredil donosen posel, ima podjetje, ki oblikuje in izdeluje labirinte.



Za kmetovalce so postali labirinti pomemben vir dodatnega zaslužka, ki jim prinašajo med 5000 in 50.000 evri na leto, odvisno od lege, velikosti in kakovosti izdelave. To seveda niso zanemarljive številke, zato ne preseneča, da se je okoli tega zgradila prava industrija.

Za labirint so najboljše sorte koruze, ki

počasi zorijo, zato da so čim dlje zelene.

Podjetja kmetom ponujajo računalniške programe, s katerimi lahko pridelovalci oblikujejo lastne labirinte in jih nato postavljajo z GPS-navigacijo.



Za izdelovanje poti uporabijo prirejene kosilnice ali kombajne. Delavci z zastavicami označujejo ključna mesta labirinta. »Nekoliko spominja na tisto otroško igro v časopisih, ko moraš povezati številke po velikosti, a na veliko večjem formatu,« je pojasnil Herbst.



Delo ekipe



En sam človek bi za izdelavo labirinta potreboval ves teden, izkušena ekipa pa ga lahko postavi v enem dnevu. Prav zaradi tega Brett svetuje kmetom, naj celotna skupnost sodeluje pri gradnji labirinta. Vsak naj kaj investira, ker bodo pridobili vsi.



V svoji bogati karieri je izrezal labirinte najrazličnejših oblik, nekateri so bili gromozanski človeški možgani z vijugami, drugi vedno priljubljena ameriška zastava, ob neki priložnosti je izdelal labirint v podobi osončja, ki se je zaradi velikosti vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.



Prav tako je pomagal oblikovati labirinte v podobah slehernikov, svojcev kmetov ali pokojnikov.



Navadno konec junija ali na začetku julija sadijo 120-dnevno koruzo. Posegajo po sortah, ki počasi zorijo, zato da so čim dlje zelene. Številni kmeti so imeli na začetku težave, ker so bili navajeni odganjati ljudi s svojih zemljišč, zdaj pa jih poskušajo privabiti. In to v čim večjem številu.



Velike ribe



Kmet Greg Hawes je začel postavljati labirinte leta 2005, nazadnje se je znašel na naslovnicah časopisja in v poročilih, ker je enega postavil v podobi Johnnyja Casha. Pred tem je svoje polje v kalifornijskem Andersonu spremenil v Scooby-Dooja, leto poprej v bojno ladjo.



»Največji izziv vsako leto je zbrati dovolj denarja. Denar dela denar. Slišati je noro, a vsako leto potrebujem okoli 90.000 evrov, da lahko zadevo poženem.



Poleg tega, da koruzo posadim, moram odšteti sedem tisočakov za zavarovanje, najeti sezonske delavce za pobiranje vstopnic in druga opravila, na koncu pa še državi plačam davke. Aja, pa tudi zdravstveni inšpektor se pojavi,« je pojasnil Hawes, ki najema Herbsta za izdelavo labirintov.



Hawes ima več kot 2800 hektarjev veliko kmetijo, na kateri goji žito, buče, orehe, paradižnike, lubenice in drugo zelenjavo. Prodaja na majhni tržnici, ki jo upravlja na svoji kmetiji.



V želji po dodatnem zaslužku prireja tudi druge dogodke, tako gosti renesančno tržnico, tek na pet kilometrov, svojo različico oktoberfesta, zemljišče pa daje na razpolago tudi za uprizarjanje bitk iz ameriške državljanske vojne.



Lani so priredili skrajno uspešno tekmovanje v paintballu, na katerem so bili sodelujoči našemljeni v zombije.



Te dodatne aktivnosti trenutno ustvarjajo dve tretjini zaslužka kmetije. »Po srcu sem še vedno kmet,« je pojasnil Hawes. »To ostaja v moji podzavesti, vedno najprej poskrbim, da je s kmetovanjem vse vredu.«