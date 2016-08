Dvanajst let ukvarjanja s težo torb

Starši še predobro vemo, koliko nas v resnici vsako jesen in med letom stanejo nujno predpisane potrebščine in kakšni zneski so na mesečnih položnicah za šolsko malico in kosilo, medtem ko šolske torbe najbolj pokajo po šivih prav v tem obdobju šolanja. Kdor si želi vsaj približno izračunati, koliko stanejo učila, naj na spletu klikne na katero od šol, ki imajo objavljen osnovni seznam vsega, kar otroci potrebujejo. Posebno skrb vzbujajoče so kot svinec težke šolske torbe s predpisanimi vsakodnevnimi potrebščinami. Rezultat so številne trajne okvare hrbtenice. Starši so skoraj prisiljeni v to, da začno kupovati različice torb, ki so že pravi mali kovčki na kolesih. Glede teh imajo strokovnjaki različna mnenja; nekateri zmajujejo z glavo, drugi jih hvalijo.



Kdaj je torba nevarna zdravju



»Torbe na koleščkih so bolj priporočljive, ker telesa ne obremenjujejo z dodatno težo. Treba je le opozoriti, da je primernejše potiskanje naprej pred seboj kot vlečenje za sabo; če pa šolarji torbo že vlečejo, naj jo enkrat na eni strani, drugič pa na drugi (torej izmenično z levico in desnico, op. a.), da ne povzročijo nesimetrije,« opozarja fizioterapevtka Špela Gorenc Jazbec, na splošno pa svetuje: »Večinoma so šolske torbe res kar precej težke in velikokrat presegajo priporočenih deset odstotkov telesne teže otroka, ki jo nosi. Torba naj bo primerno nameščena na obeh ramah, ne samo na eni. Šolar jo mora nositi čim bolj ob telesu. Naramnice ne smejo biti predolge, naj bodo dovolj obložene, zračne, hrbtišče torbe pa dovolj čvrsto in oblikovano tako, da so bolj obremenjeni deli še dodatno oblazinjeni. Nikakor ni priporočljivo, da šolar nosi torbo, ki je glede na njegovo težo pretežka, saj to lahko pusti dolgoročne posledice. Vsakodnevne pretirane obremenitve lahko popolnoma spremenijo dinamiko gibanja in držo. Več ko je napačnih gibov, bolj otrok to sprejme kot del svoje telesne sheme ter držo in gibanje zavzame in uporablja vsakodnevno, tudi ko torbe ne nosi. Pretirane obremenitve nikakor niso priporočljive tudi z vidika obremenitve sklepov, hrbtenice.«





Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, služba za odnose z javnostmi

Spodbujamo nastajanje e-učbenikov



Osnovnošolsko izobraževanje je po ustavi obvezno in brezplačno, pa vendar se v resničnem življenju starši s tem drugim težko strinjamo, saj že mesečne položnice za prehrano niso mačji kašelj, pa tudi vsakoletni stroški za potrebščine nikakor niso zanemarljivi. Kako to komentirate?



Osnovnošolsko izobraževanje je brezplačno, saj zanj ni treba odšteti šolnin, poleg tega otroci brezplačno prejmejo učbenike iz učbeniških skladov, otroci, ki prihajajo iz socialno šibkih družin, pa lahko imajo brezplačno prehrano oziroma subvencionirano, odvisno od višine družinskega proračuna. Res pa je, da morajo starši še vedno odšteti sredstva za delovne zvezke, druge šolske potrebščine in podobno.



Poglejmo še pomembnejši zdravstveni vidik. Zakaj so šolske torbe z nujnimi, predpisanimi potrebščinami v osnovnih šolah še vedno tako težke in večinoma presegajo priporočenih deset odstotkov telesne teže otroka, zaradi česar se med drugim pojavljajo trajne okvare hrbtenice?



Teža šolske torbice je element organizacije izvedbe pouka. Na zmanjševanje teže je mogoče vplivati z načrtovanjem izdelave učbenikov in njihovo uporabo. Zelo pomembno je, da učenke in učenci upoštevajo navodila učiteljev, ki jih seznanijo s tem, katero učno gradivo bodo potrebovali naslednjo učno uro, in pripravijo torbe tako, da so v njih le te stvari. Pri tem lahko pomembno vlogo odigrajo tudi starši, še posebno pri mlajših učencih, tako da vsak dan preverijo vsebino torbice.

Ministrstvo se s težo šolskih torbic ukvarja že od leta 2004. Do leta 2010 je zagotovilo sredstva za nakup učbenikov, ki jih imajo učenci med poukom na šolskih klopeh. Zavodu RS za šolstvo je naložilo, da pripravi normative in merila za zmanjševanje teže šolskih torbic, namenjena avtorjem, založnikom in recenzentom. Merila veljajo že od leta 2007. S spremembo šolske zakonodaje smo šolam omogočili izvajanje fleksibilnega predmetnika, kar pomeni, da je vodstvu šol prepuščeno, da lahko tedensko število predmetov v posameznem obdobju šolskega leta zmanjšajo. Ministrstvo spodbuja šole in občine, da pri prenovi prostorov uredijo za učence posebne omarice, kamor lahko shranjujejo osebne potrebščine in gradivo. Veliko šol to že počne. Z dodatnimi sredstvi, tudi evropskimi, ministrstvo spodbuja nastajanje e-učbenikov. V prihodnje bo to vsekakor bistveno pripomoglo k razbremenitvi teže šolskih torbic.