Dva nasveta za učinkovito čiščenje in beljenje fug

Videz kopalnice največkrat kazijo mesta med ploščicami. Prav tam, torej na fugah, se hitro pojavi plesen, ki je pozimi, ko redkeje zračimo, še pogostejša nadloga kot v toplem delu leta. Ta ni neprijetna le na pogled, temveč so plesnive spore nevarne tudi zdravju, zato razkrivamo dva naravna načina, s katerima jo boste odstranili in poskrbeli, da bodo fuge znova zavidljivo bele.

Sredstvo za čiščenje fug

Potrebujete:

tri skodelice tople vode,

pol skodelice segretega belega kisa,

pol skodelice jedilne sode,

plastenko z razpršilcem.

Vodo, kis in sodo zmešajte v posodi. Vzemite večjo, ker se bo mešanica sprva močno penila. Čistilo nalijte v plastenko z razpršilom in z njo poškropite površine, ki potrebujejo čiščenje. Počakajte vsaj pol ure, nato pa jih obrišite s krpo in splaknite s toplo vodo. Na koncu na fuge nanesite pasto za beljenje.

Zanjo potrebujete:

jedilno sodo in triodstotni vodikov peroksid.

Iz obeh sestavin izdelajte gosto pasto. To nanesite na fuge in počakajte eno uro. Nato z grobo stranjo kuhinjske gobice zdrgnite kritične predelčke in jih splaknite s toplo vodo.

Nasvet

Ko se tako očiščene fuge povsem posušijo, jih lahko premažete v avtomobilskim voskom ali po njih podrgnete z belo svečo. Vosek bo tvoril gladek sloj in tako preprečil, da bi se na njih zadrževali voda ter vlaga, zaradi katerih plesen na fugah sploh nastane.