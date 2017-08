Duda ali palec?

Nekateri novorojenčki in dojenčki se hitro pomirijo ob pomoči dude in staršem si zaradi tega ni treba delati skrbi, so zapisali v eni zadnjih številk nemškega časopisa Junge Familie ter dodali, da so moderne dude anatomske oblike in izdelane tako, da na razvoj otroške čeljusti ne vplivajo negativno, temveč celo bolje od prsta. Sesanje palca namreč lahko ovira pravilen razvoj čeljusti in je najpogosteje krivo za anomalijo, znano kot odprti griz: stanje, ko je med spodnjo in zgornjo čeljustjo preveč razmaha.

Tudi z dudo previdno

Poleg primerne izbire dude je pomembno starše opozoriti na to, naj je ne namakajo v sladke sokove ali hrano in tako preprečijo nastanek kariesa na mlečnih zobeh.

Kdaj brez nje?

Od tretjega leta starosti bi morali otroka od dude odvajati in jo počasi povsem opustiti. Ta čas je za odvajanje od dude idealen, saj tedaj otrok že govori, se druži z vrstniki in tako lažje pozabi na spremljevalko iz zgodnjega otroštva. Odvajanje od dude je lažje kot od palca, saj je prvo mogoče »izgubiti,« palec pa je vedno na voljo. Naj pa slovo poteka postopoma. Nenaden odvzem ni pametna poteza in lahko deluje ravno nasprotno od pričakovanega, kajti v otroku zbudi stres, na katerega se odzove neprimerno.

Triletni otroci so lahko ves dan brez dude, potrebujejo jo samo še zvečer. Tedaj jim je v fazi odvajanja ni treba odreči, sčasoma pa tudi zvečer ne bo več potrebna.