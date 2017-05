Ducati nazaj h koreninam

Pravi monster, ta legendarna družina slečenih motociklov italijanske znamke, mora imeti menda zračno hlajeni agregat. Tako vsaj pravijo v Bologni, kjer jih izdelujejo. Monster je značilni predstavnik slečenih motociklov, ki so vzcveteli v devetdesetih letih. Še več, nekateri rojstvo »nakedov« pripisujejo prav monsterju, ki je v slabega četrt stoletja v 32 modelnih različicah (!) po svetu našel že več kot 300.000 kupcev. Tja do preloma tisočletja je družina monsterjev zavzemala kar 42-odstotni delež v Ducatijevem programu, kar dokazuje, kako priljubljene so (bile) pošasti. Priljubljeni so zaradi enostavnosti, okretnosti, z njimi je moč slalomirati po ozkih mestnih ulicah in se solo ali v duetu odpraviti v nedeljo popoldne na kremšnito gor na Bled ali na pico dol na Obalo.

Ducati monster 797

Motor: dvovaljni, štiritaktni, zračno hlajeni, 803 ccm

Prenos moči: menjalnik, 6 prestav, veriga

Moč: 55kW (75KM) pri 8250 vrt./min

Navor: 68,9Nm pri 5750 vrt./min

Zavore: spredaj dva koluta Ø 320 mm, zadaj kolut Ø 245 mm, ABS

Gume: 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17

Okvir: cevni jekleni

Vzmetenje: spredaj teleskopske USD-vilice, zadaj amortizer

Teža s tekočinami: 193 kg

Medosna razdalja: 1435 mm

Višina sedeža: 805 mm

Posoda za gorivo: 16,5 l

Mladec za mlade



Najnovejši model 797 je nezahteven motocikel, lahek in ne preveč močan, tako da ugaja vsem, ki ne stremijo k ekstremom, a si vendarle želijo imeti monsterja. Zgleduje se po modelu M600, prvem monsterčku. V njem hrumi hišni dvovaljnik desmodue L, vzet iz modela scrambler, ki ima 803-kubične centimetre s po dvema ventiloma na valj ter zmernih 75 konj. Kar je sicer za začetnike, mlade voznike – tudi voznice – spodobna številka, za izkušenejše pa utegne biti izziv ožeti ročico do konca, kar pri močnejših motociklih zaradi obilja moči skorajda ni več mogoče. Jasno, motorin ima zavorni sistem ABS (in to Boschev 9.1MP) ter drsečo sklopko, ki predvsem pri pretikanju navzdol olajša vožnjo tudi začetnikom, tako da zadnje kolo ne blokira. Nima pa elektronskih pomagal za nadzor zdrsa zadnjega kolesa ali možnosti izbire več načinov delovanja agregata. Pa saj v resnici tak motocikel tega tudi ne potrebuje, še posebno če vemo, da pri zastopniku želijo zanj nekaj več kot 9 evrskih tisočakov. Hja, tisti junaki, ki želijo kaj več, pa bodo izbrali denimo močnejšega brata, monsterja 1200.



Enostavno, a prijazno



Formula, na katero računajo pri Ducatiju, je v igri tudi pri modelu 797. Sestavlja jo pet elementov: v legendarni cevni okvir vpet agregat, kratka medosna razdalja, enostaven, a prepoznaven videz ter agilna vozljivost. Položaj za krmilom je družinsko pokončen, roke so na ravnem krmilu nekoliko razširjene, vetrne zaščite ne pričakujte. V torišču voznikovega pogleda pred krmilom je armaturna LCD-plošča z osnovnimi podatki za vožnjo. Čas je dokazal, da so monsterji trdoživi in priljubljeni, zato ni razloga, da bi dvomili o uspehu najmlajšega predstavnika družine. Medosna razdalja je kratka. Vodljiv in okreten Na armaturni plošči so osnovni podatki za vožnjo. Privabil bo izkušene in manj izkušene motoriste. Dvovaljnik je iz modela scrambler. Protivetrne zaščite seveda ni.