Drva cepimo v mrazu

Če še nismo nacepili drv za zimo, zagotovo ni prepozno. Temperature se namreč v teh dneh vrtijo okoli 0 °C, kar pomeni, da že rahlo zmrzuje.

Še tako dobro posušena drva v obliki velikih polen ali okroglih klad vsebujejo nekaj vlage, ki začne zmrzovati, les se skrči in postane malce trši, a tudi krhkejši. Zato je zimski čas nadvse primeren za cepljenje, če nas mraz le preveč ne moti.



Na zimsko sekanje drv se je vredno dobro pripraviti.



Najprej si uredimo sečišče, kamor postavimo težko, lepo pravokotno prerezano klado, na kateri bomo cepili drva.



Če smo desničarji in toporišče sekire držimo z desno roko, sekalno klado postavimo tako, da so drva, ki jih bomo cepili, na desni. Ko bomo namreč spustili toporišče, bomo po avtomatizmu segli po novo poleno z desno roko in si ga lepo nastavili na klado. Če smo levičarji, klado postavimo levo od polen.



Sekire nikoli ne vrtimo vzvratno nad glavo, ampak jo po vsakem useku dvignemo po isti poti

Zelo pomembna je izbira sekire. Cepilne sekire so odebeljene; ko z rezilom usekamo sredi polena, se to lažje prekolje.



Poleno postavimo na klado z največjo razpoko vzdolžno proti nam, kamor potem poskušamo zasaditi rezilo, tako ga bomo lažje razklali.



Sila pomembna je obutev, najboljši so delovni čevlji z nedrsečim podplatom in z jekleno kapico prek prstov. Še tako lepi in dragi pohodniški gojzarji v nasprotju s splošnim prepričanjem niso najbolj primerni, če nimajo dovolj trdega zimskega podplata. Poleg tega prsti niso zaščiteni pred padajočim polenom.



Poleg kape in primerne obleke si nadenimo rokavice z gumijastimi prišitki na dlani in prstih, da nam toporišče ne bo drselo iz rok.



Sekajmo sami, otroci in drugi opazovalci nas lahko gledajo z 10-metrske razdalje!