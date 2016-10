Družba brez odpadkov

Čudovita razvita civilizacija ustvarja otoke iz smeti, ki uničujejo živež v morju in na kopnem. Tudi v naši državi količina odpadkov na prebivalca raste. Glavna krivca sta človekov pohlep in neumnost. Zaradi njiju sprejemamo pravila potrošniške družbe, ki stavi na izdelke, primerne le za kratkotrajno uporabo. Rešitev je v spremembi zavesti posameznika v skladu z globalnim gibanjem zero waste (brez odpadkov), ki se vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji. Preverili smo, kje in kako ter kdo mu sledi.

Po definiciji mednarodne zveze Zero Waste, ki je nastala leta 2002 v Veliki Britaniji, ima projekt zero waste (brez odpadkov) etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj. Ta vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega: »Uvedba koncepta zero waste bo preprečila vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta.« Pri ravnanju z odpadki je treba slediti petim korakom, v angleščini 5R: Refuse (zavrni), Reduce (zmanjšaj), Recycle (recikliraj), Reuse (ponovno uporabi), Rot (kompostiraj).



Pol tone odpadkov na Slovenca



Ključno vprašanje je, koliko vključevanje te filozofije v javno politiko dejansko prinaša dolgoročne pozitivne učinke na okolje in človeka. Po besedah Jožice Peljhan Korošec, ki je pred kratkim magistrirala na temo načrta za družbo brez odpadkov, dela pa kot strokovno-tehnična sodelavka pri komunalnem podjetju Infrastruktura Bled, so se v naši državi prvi pridružili evropski mreži lokalnih skupnosti na poti do zero waste na Vrhniki, in sicer leta 2014. Tam poznajo zbiranje odpadkov že 20 let in dosegajo kar 76,17-odstotno ločeno zbiranje. Zanimivo je, da Ljubljana kot prva evropska prestolnica zero waste zbere manj, tj. 61 odstotkov komunalnih odpadkov. Pa vendar Slovenec na splošno ustvari vse več smeti. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je leta 2015 v povprečju pridelal kar 451 kilogramov odpadkov. Za primerjavo: leta 2011 je količina znašala 352 kilogramov, od takrat pa raste.