Čezmerna sečnja in izstrebljanje sta postala resen problem po vsej afriški celini, vendar je skupina nemških in egiptovskih raziskovalcev razvila zelo učinkovito metodo za zaustavitev dezertifikacije in celo povrnitev gozdov iz suhega peska.



Hitro so ugotovili, da se ni treba zanašati na vodo z neba, ki je redka. Rešitev: odpadna voda! Z nam škodljivimi in za nas neužitnimi snovmi celo pospešuje rast in deluje kot najboljši kompost za drevesa. Egipt ima poleg tega v primerjavi z evropskimi državami celo nekaj prednosti, denimo ni hudih zim, ki bi lahko prekinile rast hitro rastočih lokalnih dreves, kot je evkaliptus.



Za solato ni, za gozd je dobra



V primerjavi z državami, kot sta Nemčija ali Slovenija, ima Egipt zelo malo padavin, zato so raziskovalci iskali trajnostno rešitev za zagotavljanje hranil drevesom. Našli so jo v lokalni čistilni napravi.



Z uporaba mehanskih filtrov in bioloških procesov čistilni obrat kanalizacije čisti odpadne vode iz Ismailia, a ne v celoti.



Skupno prečiščevanje vode bi vendarle stalo preveč, spojine, kot so fosfati in nitrati, ostanejo v vodi in tudi nekateri toksini. Kontaminirana je še s substancami, ki jih uporabljamo v humani medicini. Ne morejo je torej uporabljati za kmetijske pridelke, namenjene za prehrano, saj lahko bakterije kontaminirajo sadje in zelenjavo, toda za gozd je popolnoma varna.



Vodo za gozd Serapium črpajo iz čistilne naprave po gibkih ceveh, ki so speljane po peščenih sipinah.

V samo 15 letih so dragocena drevesa

pripravljena za sečnjo s proizvodnjo

350 kubičnih metrov lesa na hektar.

Za enako količino lesa bi v Nemčiji

potrebovali 60 let.

Raziskovalci so ugotovili, da zaradi močne sončne svetlobe in hranilnih snovi v vodi drevesa v gozdu Serapium rastejo štirikrat hitreje kot v Nemčiji. V samo 15 letih so dragocena drevesa pripravljen za sečnjo s proizvodnjo 350 kubičnih metrov lesa na hektar. Za enako količino lesa bi v Nemčiji potrebovali 60 let.



Ko gozd ustvarja nova delovna mesta



To je pravzaprav ena od posebnosti gozda Serapium – ne samo da pomaga državi ponovno zasaditi puščavsko zemljo, ampak hkrati zagotavlja tudi dragocen gospodarski vir, les, ki bi ga sicer Egipt moral uvoziti. Da ne govorimo o novih delovnih mestih.



»To je ključnega pomena za trajnostno pogozdovanje,« pravi Hany El-Kateb z münchenske tehnične univerze, eden vodilnih v projektu Serapium Forest. »Poskrbeti moramo, da bo ta projekt gospodarsko uspešen. Čeprav se 240 hektarjev bujnih gozdov, vzgojenih v puščavi, morda ne zdi veliko, je glede na hitrost širjenja puščave v Afriki Serapium dober primer tega, kaj lahko dosežemo z našo iznajdljivostjo.