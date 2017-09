Domovi na štirih kolesih

V nemškem Düsseldorfu je potekal že tradicionalni sejem karavaninga, kampinga in opreme za kampiranje Caravan Salon Düsseldorf 2017, ki ga obišče več kot 200.000 ljudi. Med več kot 600 razstavljavci so bila velika imena industrije: Carthago, Chausson, Dethleffs, Fendt, Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Trigano, Laika in seveda novomeški Adria Mobil skupaj s svojo znamko vstopnih modelov Sun Living. Posebnost sejma v Düsseldorfu je tudi to, da imajo njegovi obiskovalci možnost ne le natančnega ogleda razstavljenih vozil, ampak jih lahko na sejmu tudi kupijo. Zato se mnogi podajo tja z vso družino s štirinožnim prijateljem vred in si na 214.000 kvadratnih metrih ogledajo 2100 vozil za prosti čas.

Na elektriko

Panoga nedvomno raste, kar je bilo čutiti tudi na sejmišču – tako rekoč ni bilo proizvajalca, ki ne bi predstavil vsaj ene novosti, pa četudi je ta le kozmetično olepšano vozilo ali novi tlorisi obstoječih vozil. Med vsemi novostmi je zlasti izstopal Dethleffsov prototip avtodoma e.home, ki ga žene izključno električna energija. Študija e.home je zasnovana na baznem vozilu iveco daily electric chasis, ki ga poganja elektromotor z 80 kilovati moči. Vgrajene baterije naj bi po naših izračunih omogočale doseg okoli 160 kilometrov. Posebnost e.home so posebne tanke sončne celice, ki prekrivajo 31 kvadratnih metrov avtodoma, njihova zmogljivost pa znaša okoli 3000 vatov, s čimer se tudi polnijo baterije. Seveda ne manjkajo rešitve za moderno povezljivost, asistenčni sistemi za varnejšo vožnjo in uporaba visokotehnoloških materialov.

31 kvadratnih metrov avtodoma e.home prekrivajo sončne celice.

Čez drn in strn

Svojevrsten svet so terenski bivalniki, ki prav tako niso poceni. Recimo model EX 435 nemškega proizvajalca Bimobil ima bivalno enoto nameščeno na legendarni unimog 4023, ki ga med drugim odlikujejo štirikolesni pogon, velika oddaljenost od tal ter ugodni vstopni in izstopni kot, zaradi česar bo po obljubah Bimobila kos tako rekoč vsakemu terenu. Tudi njegov bivalni del je prilagojen avanturam daleč od civilizacije.

Še dražji od terenskih so prestižni avtodomi – če se cene običajnih začnejo pri dobrih 40.000 evrih, so pri prestižnih zneski brez izjeme šestmestni ali celo sedemmestni. Concorde, Morelo, Phoenix, Variomobil, Volkner Mobil so znamke, ki delujejo v tem segmentu. Seveda bomo za vožnjo takšne vile na kolesih potrebovali vozniško dovoljenje ustrezne (tovornjaške) kategorije.

Slovensko znanje

V Düsseldorfu se predstavlja tudi novomeški Adria Mobil, ki velja za pomembnega igralca v panogi. Tokrat so pokazali pet ključnih novosti za sezono 2018: vrhunsko serijo supreme editions vseh avtodomov sonic, matrix in coral, ki se ponašajo s srebrno karoserijo in bogato opremo notranjosti, prenovljeno serijo avtodomov coral z Adrijinimi ekskluzivnimi funkcijami – vključno z novim dnevnim prostorom s sončno streho, atrijskim dizajnom z dvojnim panoramskim in strešnim oknom nad prostornim dnevnim kotičkom –, novo prikolico action, novim notranjim dizajnom v avtodomih matrix in coral XL in novo prostorsko ureditvijo vanov twin, vključno s tlorisnimi razporeditvami in rešitvami kopalnice. Predstavili pa so tudi rezultate korenite prenove njihove blagovne znamke vstopnih modelov avtodomov Sun Living. Nova paleta avtodomov in vanov ima skupno 14 različnih modelov z najpomembnejšimi tlorisnimi postavitvami v treh različnih serijah (V-serija za vane, S-serija za polintegrirane avtodome in A-serija za alkovne). Del razstavnega prostora so tudi tokrat v sodelovanju s STO namenili promociji turizma naše države.