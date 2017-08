Domači rjavi sladkor

Od navadnega precej dražji rjavi sladkor lahko naredite v domači kuhinji. V trgovini z zdravo prehrano kupite melaso, poseben sladkorni sirup, ki spominja na med. V posodo stresite 200 gramov navadnega sladkorja in 84 gramov melase ter dobro zmešajte z mešalnikom. Sladkor je narejen, ko postane tekstura lahka, barva pa svetlo rjava. Če nimate mikserja, si pomagajte kar z vilicami. Če potrebujete rjavi sladkor za sladico, ki jo boste pekli v pečici, vam mešanice melase in belega sladkorja ni treba posebej mešati – preprosto dodajte pravilno razmerje obeh sestavin in jih zmešajte s preostalimi. V sladicah lahko namesto rjavega sladkorja v receptu uporabite druga sladila, denimo med ali javorjev sirup.



Doma narejen rjavi sladkor zahteva skrbno shranjevanje: spravite ga v posodo, ki ne prepušča zraka, ali plastično vrečko z zadrgo. Hranite ga lahko na sobni temperaturi. Rok trajanja je neomejen.