Doma narejeno razpršilo, ki preprečuje nalaganje prahu

Seveda si vsaka gospodinja želi, da bi bilo njeno pohištvo sijoče in da se na njem ne bi kopičil prah, toda za vsakodnevno brisanje tega res ni časa, prašna plast pa se na omarah in policah hitro pojavi.

Res je, da so na tržišču številni preparati, ki delujejo antistatično ter preprečujejo nalaganje prahu in loščijo pohištvo, žal pa velikokrat vsebujejo snovi, ki so zdravju ter okolju škodljive in povzročajo draženje, alergije, pa tudi težje bolezni. Boljše je zato izdelati domače razpršilo, ki je prav tako učinkovito in ni škodljivo.

Sestavine:

alkoholni kis; univerzalno čistilo;

olivno olje; preprečuje nalaganje prahu;

eterično olje limonske trave; deluje antibakterijsko, odganja mrčes in lepo diši.

Po želji lahko izberete drugo olje (sivka, pomaranča, cimet, evkalipt).

Priprava: