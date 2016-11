Doma narejen potpuri za odišavljeni dom

S prihodom jeseni vse več časa preživimo med štirimi stenami in zato še kako prija, če dom lepo diši. Do prijetnega vonja si pomagajte z domačim potpurijem. Prav zdaj je čas, da izdelate takega, ki vas bo pozimi spominjal na tople dni.

Najprej v naravo

Podajte se v naravo in naberite manjše storže borovcev. Te shranite v papirnato vrečko, naj se v njej povsem posušijo. Če so na vaših vrtnicah še ostali cvetovi (nič hudega, če so že malce suhi ali jih je že ujela slana), jih porežite, ločite na lističe in posušite na toplem. Dodate lahko plodove šipka, na tanke lističe narezano lupino pomaranč in mandarin, na koščke narezane olupke jabolk, lepo dišijo tudi smrekove in brinove iglice ter brinovi plodovi. Razporedite jih po pladnju ter posušite na zraku.

Nato pa mešanje

Ko se vse sestavine posušijo, jih dobro zmešajte in jim dodajte palčke cimeta, plodove pimenta, klinčke, janež ter nekaj žličk morske soli, ki deluje kot ojačevalec vonja ter konzervans. Na koncu v mešanico kanite nekaj kapljic eteričnega olja cimeta ali vanilje.

Tako pripravljen potpuri nasujte v steklen kozarec, ga dobro zaprite in pustite na temnem, hladnem mestu. Občasno ga pretresite.

Zadnji korak

Po dveh, treh tednih bo dišava pripravljena in lahko jo nasujete v posodice ter z njimi okrasite dom. Za bolj umetniški vtis posodice polepšajte s pentljami. Tako pripravljen potpuri pa je v lični embalaži tudi odlično darilo.