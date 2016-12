Dom očistite z limono

V jesenskem in zimskem času jih nedvomno imate doma. A limone so več kot le dodatek čaju ali sestavina limonade, hitro se namreč spremenijo tudi v čistilno sredstvo. Poglejte, kaj vse lahko z njimi očistite.

Mikrovalovno pečico

Notranjost mikrovalovke boste lažje očistili, če boste umazanijo na njenih stenah najprej zmehčali. V skodelico vode dodajte sok polovice limone in vse skupaj v pečici segrevajte približno pet minut. Počakajte še 15 minut, nato pa pečico odprite in zmehčano umazanijo samo obrišite s krpo.

Madeže s tkanin

Trik je odličen za nego občutljivih tkanin. Na madež trave ali krvi nanesite sok limone in malo soli, počakajte pol ure ter splaknite s toplo vodo, oblačilo pa operite v pralnem stroju ali na roke.

Desko za rezanje

Posujte jo s soljo ali z jedilno sodo in zdrgnite s polovico limone. Pustite nekaj ur, najbolje čez noč, ter jo nato splaknite z vodo. Deska bo čista in razkužena.

Nerjaveče jeklo

Umazane dele nerjavečega jekla posujte s soljo in jih zdrgnite z gobico, ki ste jo namočili v sok limone. Splaknite z vodo ter dobro osušite.

Madeže rje

Madeži rje so na moč trdovratni. Tudi pri njih pa vam lahko pomaga limona: zmešajte sol in limono, mešanico nanesite na madež, pustite na soncu, da se posuši, in sperite z vodo. Po potrebi postopek ponovite.

Vodni kamen

S polovico limone očistite pipe in robove kadi ter umivalnika, kjer se kopiči vodni kamen. Počakajte nekaj minut, zdrgnite in opazili boste razliko.

Madeže znoja

Trdovratne madeže znoja natrite s sokom limone in oblačila operite kot običajno.

Strgalo

V ozkih režah po ribanju sira, zelenjave in drugih živil ostanejo koščki hrane. Najlažje jih boste zmehčali in nato odstranili, če jih boste natrli s polovico limone, pustili nekaj minut ter jih očistili s manjšo ščetko.

Izdelajte osvežilec zraka

V manjši količini vode prekuhajte nekaj rezin limone. Para, ki se bo pri tem sproščala, bo odišavila stanovanje, prav tako pa aroma limone izboljša koncentracijo.