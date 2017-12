Dom kot iz škatlice

Ste med onimi, ki vsak konec tedna zavihajo rokave in drgnejo vse, od kopalnice do oken in tal, v ponedeljek pa ste tako izmučeni, da bi potrebovali dopust? Nikar. Naš dom je lahko ves čas videti kot iz škatlice, če čistimo sproti oziroma čiščenju posameznih delov namenimo primerno pogosto nego.

Enkrat na dan

Da bo vaš dom videti čist in urejen vsak dan, po tuširanju pobrišite kabino s suho brisačo. Tako boste preprečili nastajanje sledi kapljic, zaradi katerih je kabina že po nekaj tuširanjih videti, kot je ne bi pomili že ves teden. Če se na ploščicah v kopalnici nabira plesen, vsak dan s krtačo podrgnite problematična mesta. Kupi umazane posode v umivalniku v hipu naredijo slab vtis, zato jo pomivajte sproti, sploh pa ostanki hrane na posodi privlačijo mikrobe. Tudi, če ste umazano posodo namočili z namenom, da bo pozneje lažje odstopila umazanija, je ne namakajte ves dan. Čistoča kuhinjskega pulta in mize je ključna za zdravje družine in lepoto vašega doma. Po vsaki uporabi ju pomijte z vlažno krpo, nato pa pobrišite s suho. Tudi umazano perilo je lahko vir neprijetnega vonja in bakterij, zato ga ne kopičite, perite redno, po potrebi vsak dan.

Enkrat na teden

Vso posteljnino operite enkrat na teden. Posteljno perilo perite pri največji možni temperaturi. Vsak teden posesajte stanovanje in pobrišite tla z vlažno krpo. Če imate majhne otroke ali živali, je enkrat na teden premalo – v tem primeru se čiščenja lotite trikrat na teden. Tuš, kad in školjko vsak teden skrbno očistite z dezinfekcijskim sredstvom, prav tako omare in police v kopalnici in na stranišču. Pobrišite prah s pohištva z mokro krpo, če imate pohištvo iz materialov, ki ga lahko vlaga poškoduje, pa s krpo za prah.

Enkrat na mesec

Enkrat na mesec si vzemite čas za čiščenje pečice, navadne in/ali mikrovalovne. Za čiščenje mikrovalovke uporabite sodo bikarbono, ki površine ne bo le očistila, ampak tudi odstranila neprijetne vonjave. Tudi sesalnik je treba kdaj očistiti. Dovolj bo, če ga enkrat na mesec obrišete z vlažno krpo, mu zamenjate vrečko ter preverite, ali je filter še vedno uporaben; tako boste izboljšali delovanje sesalnika in podaljšali njegovo življenjsko dobo. Pomijte žaluzije, rolete in ventilacijske rešetke.