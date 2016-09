Dobra vila Maja: Življenje vam bo vedno dalo tisto, kar potrebujete

Kadar koli napišem na facebook to misel, se usuje plaz komentarjev, da to ne drži. Da problemov pa že ne potrebujete! Vse to je res. Vendar dragi moji, vi dajete predznake stvarem. Vi določate, kaj je dobro in kaj je slabo. Stvari samo so. Naj bo to izhodišče za nadaljevanje, pa vendar si želim, da te prve vrstice resnično začutite in ponotranjite, morda jih celo ponovno preberete. Veliko ljudi (med njimi sem bila tudi sama) misli, kako duhovni so, da razumejo stvari, živijo univerzalne zakone, potem pa padejo na prvi kavi s prijateljico, ko začnejo opravljati blondinko za sosednjo mizo.



Če nam življenje dostavlja vse, kar potrebujemo, pomeni, da je vsak trenutek v skladu z našo rastjo. Se pravi, da vse v našem življenju zgolj odslikava, kje smo, in nam dostavlja nas same. Če imamo težave s samopodobo, nam bo življenje dostavilo ljudi, ki bodo hodili po nas in nam odslikovali, da moramo nekaj spremeniti. Če se odločimo, da bomo spremenili življenje, se bodo pojavile lekcije, ki nam bodo dale priložnost, da spremenimo določene stvari. Predvsem pa sem se naučila, da ničesar ne jemljem osebno. Vsi samo igramo igro, ki smo se je naučili v otroštvu, in ko se odzivam na določeno stvar, se samo sproži rana iz moje preteklosti, iz otroštva. Vsakič znova le podoživim malo Majo v situaciji, ko ni bila sprejeta, ljubljena, slišana, ni dobila potrditve ali je bila njena želja zatrta. To je vse! In dokler nisem ozdravila določenih stvari iz preteklosti, nisem mogla svobodno zaživeti.

Nenehno sem ustvarjala drame, zapuščanja, poniževanja, nisem bila ljubljena, vse mogočne dodatne negativne scenarije. Saj veste, kako je, vsak dan to doživljate. Zdaj vidite, zakaj pravim, da nam življenje dostavlja tisto, kar potrebujemo? Vse, kar ni ozdravljeno, kar je pod preprogo, se bo zrcalilo v našem življenju. Vse! In kaj je bil ključ, da sem ozdravila stvari? Ljubezen do sebe! Vem, veliko pišem o tem. Pa vendar, ali se imate res radi? Ste ob naših druženjih že začutili, da se imate radi? Vem tudi, da je to proces, ki ne gre čez noč, zato določene stvari znova in znova poudarjam, ker si želim, da začutite bistvo. Želim si, da vsak dan začnete dan z ljubeznijo do sebe, ker je to bistvo duhovnosti. Da začutite vse 'slabe' dogodke, drame, kaos. Da razumete, da so tam kot darilo. Da razumete, da vse, kar vas boli, žalosti, razjezi, odslikava del vas. Da, vas! Da razumete, da je kolona na poti do službe tam za vas, ker vsakič znova padete na testu zaupanja in potrpežljivosti. Da vas partner ne pokliče, ker ste odvisni od dejanj okolice in vas uči, kako najti srečo in ljubezen v sebi. In da se sanje ne zlagajo, ker globoko v sebi ne verjamete vanje, se nimate radi in imate prepričanje, da si tega ne zaslužite! Vidite, kako deluje vse skupaj? Popolno! Pogolobite se v napisano in začnite opazovati življenje. V okolici so vsi odgovori na vaša vprašanja. Njihov skupni imenovalec pa je ljubezen do sebe!

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«