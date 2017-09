Dobra vila Maja: Zaščita da ali ne?

Pogosto dobim vprašanje, kaj narediti, ko nas ljudje napadejo. Kaj narediti, če vam nekdo pošilja slabo energijo? Pomembno je, da ne napadate nazaj. Pomembno je, da okrepite svojo moč in svetlobo in ne, da vračate nazaj slabo. Menim, da nam nihče in nič nič ne more. Če mi tega ne dovoljujemo. Zato vedno preprosto rečem: naj se vrne nazaj, od koder je prišlo. Ne napadajte. Nikoli ne boste zmagali, če se boste bojevali. 'Temo' lahko premagate samo tako, da se dvignete nad njo. Tega ne morete zdraviti, čistiti itd. Kjer je svetloba, ne more obstajati tema. Temo boste 'premagali', ko dvignete vibracijo.

Torej, od danes naprej vam tudi predlagam, da ne delate zaščit. Kajti, ko naredimo zaščito, samo jasno definiramo, da verjamemo v slabo. Kot sem že omenila, če boste vibrirali v svetlobi in ljubezni, vas slabo ne more doseči. Za slabo ste tako rekoč nevidni. Mogoče vam samo priporočam, da kadar se ne počutite čisto v redu ali pa ko bi mogoče radi postali 'nevidni', samo potegnite energijo vase. Jaz to velikokrat naredim, ko grem v mesto ali večje nakupovalne centre, kjer me prepozna veliko ljudi. Včasih nisem razpoložena za pogovor in si želim samo miru. Takrat preprosto potegnem energijo vase, tako kot bi potegnili vase balon. To pomeni – glasno potegnem noter zrak in s tem sporočam, da sem 'nevidna'. To ni zaščita, to je samo nevidni plašček. V primeru, da čutite, da res potrebujete zaščito, vam priporočam zlato, rožnato ali modro svetlobo. Ampak, kadar delamo zaščite, s tem tudi pravimo, da obstaja slabo. Vem, zdaj se bo oglasil nekdo, ki bo rekel – hja, kaj pa, ko mi ljudje pošiljajo negativno energijo, slabe misli in energijo.



Dragi moji, to obstaja, samo dokler boste verjeli, da obstaja. Resnično imate moč, da vam nihče nič ne more, če vi tega ne spustite blizu. Zato lepo pozabite pravljice o slabem in tudi slabega ne bo v vašem življenju. Zato lepo samo opazujte svoje življenje in bodite odgovorni ustvarjalci. Moč je v vas, in ne vaši okolici. Predvsem pa mi ustvarjamo vse. Dvignite se nad 'slabo'. Enostavno in preprosto, kajne? Tako kot vedno!



