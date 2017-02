Dobra vila Maja: Zapreti je treba stara vrata, da lahko odpreš nova

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste zaključili odnos s partnerjem? Res predelali vse stvari in odšli v miru. Pa se je ta oseba nenehno vračala v vaše misli, srečevali ste jo na cesti, v trgovini ali vas je nenehno klicala. Včasih, pred leti, so temu rekli, da je treba prerezati vezi. Danes pa jaz temu rečem, da je treba zapreti stara vrata, da lahko odpreš nova.



Za kaj gre pri vsej stvari. Če o nekom premišljujete, k njemu pošiljate svojo energijo in posledično dajete človeku moč. Seveda velja tudi obratno. Če nekdo preveč premišljuje o vas, pošilja k vam misli, nato pa še vi posledično preveč premišljujete o tej osebi in nekako ustvarjata energijski krog. Ker je energija v akciji, nenehno ustvarja situacije, da se srečujeta in drug drugega ne spustita naprej. Če imate občutek, da ste si s to osebo že vse povedali, odšli v miru, je prišel čas, da prerežete še povezavo med vama, ki je ostala samo še na energijski ravni. Ker te povezave še niste prekinili, posledično niste zaprli vrat. Novih vrat pa ne morete odpreti, ker se nekaj ni zaključilo, da se lahko začne novo.



Kaj to pomeni v resničnem življenju? Ker ste na določenih ravneh še povezani s to osebo (lahko vas tudi ona ne spusti iz svojega miselnega življenja), ne morate srečati novega partnerja. Se pravi, da nekdo od vaju zadržuje energije, da ne stečejo naprej, da se ne dogajajo nove stvari, da se blokirajo oz. stojijo na mestu. Če to razumemo, moramo to energijo prekiniti.

Kadar sama čutim, da me veže nekaj iz preteklosti, da sem blokirana oz. cepetam na mestu, ponavljam afirmacijo: 'Dovoljujem si spremembo v sebi.' Če gre za povezavo z drugimi ljudmi, dodam še: 'Naj se uredi v najvišje dobro vseh vpletenih.' Morda včasih misli druge osebe vdirajo v moje. Takrat fizično postavim roko v znak stop in rečem: 'To ni del moje resnice in teh misli ne sprejemam kot del svoje resničnosti.'



In kadar vse to še ne deluje, se lotim energijske prekinitve vezi. Zaprem oči. Predstavljam si povezane niti med svojim telesom in telesom druge osebe. Preprosto vzamem v roke škarje in jih prerežem. Nekajkrat si ponovim, da spuščam to osebo iz svojega življenja in prekinjam vse energijske povezave med nama. Nato prižgem čajno svečko, ker s tem sporočam, da sem opravila prekinitev v skladu s svetlobo, ljubeznijo in harmonijo, v dobro obeh oseb. Boste videli, kako čudežno se bo oseba, o kateri ste še pred dnevi premišljevali ali jo srečevali, čudežno umaknila iz vašega življenja. Vrata so zaprta in zdaj lahko odprete nova. Preden pa jih odprete, naj bo definicija, kaj si želite, jasna, izhaja naj iz vašega srca, želja in sanj.

