Dobra vila Maja: Zakaj univerzalne zakonitosti ne delujejo?

Prepričana sem, da že leta delate na sebi. Prebirate knjige, obiskujete seminarje, soočate se s seboj in odkrivate, zakaj se vam nekaj dogaja, kot se. Vem, da sem potrebovala 16 let, da sem razumela, da sem začutila, kaj je ljubezen do sebe, da sem odkrila, da se v meni skriva moč. Pa vendar vem, da je vse preprosto.

Pomembni so OBČUTKI. Ne zanemarjajte jih! Naj bodo vaš komas in alarm, ko ne bodo lepi. TAKOJ ukrepajte in naredite nekaj na notranji spremembi.

Včasih se vprašam, zakaj sem potrebovala toliko let, zakaj je bilo treba toliko ur. Danes razumem, nisem čutila. Delala sem na sebi v glavi, ne pa v srcu. Razumela sem samo znanje, nisem ga pa čutila in živela. In zato znova in znova ponavljam preproste stvari, ker vem, zakaj pri meni vse univerzalne zakonitosti niso delovale. No, v resnici so delovale. Glava in srce niste bila usklajena. Toliko teorije se je nabralo v moji glavi in šele po 16 letih sem jo resnično začela živeti. Začutite, kaj ste prebrali. Začutite svoje zanje in se danes, ko se leto zaključuje, odločite, da boste začeli živeti vse to znanje.



Povedala vam bom preprost primer in razumeli boste vse. Predstavljajte si, da se zjutraj zbudite slabe volje, vse vam gre na živce, na poti v službo je kolona, same rdeče luči na semaforjih, in ko pridete v službo, vas napade šef. Slab dan imate v službi, pridete domov in se še sprete s partnerjem, zaspite v slabi energiji. In naslednji dan se zgodba samo ponovi. Kaj pravite na to, da že takoj zjutraj ponovite motivacijske stavke, afirmacije, malo potelovadite ali pomeditirate? In dan se bo začel čisto drugače, tudi njegov potek bo drugačen. Orodja poznate, osnove razumete. Začnite jih živeti. Ja, tako preprosto je delo na sebi. Samo osredotočen moraš biti na sedanji trenutek.



Sama vedno, ko se začne določena stvar blokirati, ne teče, vedno najprej pogledam, kaj je v meni. Če vse deluje po načelu ogledal, je torej nekaj v meni in ustvarja, kar ustvarja. Samo na miru delam, na notranjem zaupanju – in vse steče. Samo občutke opazujem. In da, zopet smo pri osnovah. Tako pomembni so novi OBČUTKI. Ne zanemarjajte jih! Naj bodo vaš kompas in alarm, ko ne bodo lepi.



Kadar občutim pritisk v prsih, bolečino, TAKOJ ukrepam in naredim nekaj na notranji spremembi. Če čutim, da moram partnerju izraziti določeno stvar, jo povem takoj, ker se drugače tista črna gmota v meni širi in veča in razjeda mojo notranjost, moj notranji mir ter posledično se začne rušiti vse v mojem življenju.



Samo trije preprosti napotki za prihodnje leto in vaše življenje se bo bistveno spremenilo. Samo trije napotki, in življenje bo preplavil mir, predvsem pa bo več ljubezni. In ko imamo mir in ljubezen, imamo vse. Obeh vam želim v letu 2017 v izobilju. Uživajte trenutke, radi se imejte – sebe in druge.

