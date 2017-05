Dobra vila Maja: Smejim se, ker je življenje popolna igra

Verjetno ste že veliko slišali o sinhronosti, predvsem pa o moči, ki jo imamo, da lahko vplivamo na življenje oz. da je vse v njem z nekim namenom. In verjetno vsakič znova prikimavate, se strinjate in razumete, da stvari v resnici delujejo. Toda zakaj potem, če vse veste, ne uporabljate teh zakonov?



Rada bi vas spomnila, da imate moč. Moč, da spremenite stvari. Velikokrat slišim ljudi, ki pravijo, da nimajo vpliva na določene stvari. Jaz pa vam z gotovostjo zatrdim, da imate prav vi odločilno vlogo pri vsem. Gre samo za moč vaše vere, predvsem pa za notranjo umirjenost, zaupanje in to, koliko ste pripravljeni narediti za tisto, kar si želite. Vsakič kadar naletim na človeka, ki morda blokira mojo željo, samo pošljem v vesolje: Naj se uredi v najvišje dobro vseh vpletenih. Tako ne posegam v polje človeka, mu ne pošiljam ničesar slabega, ne manipuliram in ne ustvarjam nič, kar ni v skladu s svetlobo in ljubeznijo.

Ustvarjam le okoliščine, ki so v dobro mene in vpletene osebe. In veste, kolikokrat se nerešljive situacije obrnejo v rešljive. Kolikokrat negativni ljudje obrnejo pogled, kolikokrat osebe, za katere nikoli ne bi rekli, da bodo odobrile neko zadevo, spremenijo svoje mnenje. Vse v vesolju je povezano in vse vodi neka nevidna nit. Včasih mislim, da je kaj dobro zame, a se pozneje izkaže, da je bilo vse popolno, tudi če se mi želeno ni uresničilo. Vedno!!! Brez izjeme se je še potrdilo, da je bilo vse v moje najvišje dobro. Pa ne da ni bil pravi čas, jaz še nisem bila pripravljena in v pravem času. Morda energijsko ne bi prenesla določene zadeve, nisem bila še stabilna in prepričana. Moje znanje še ni vibriralo v skladu z želenim. Smejim se. Smejim, ker je življenje popolna igra. Včasih sem se jezila na vodnike, angele in vesolje. Prav huda sem bila, ko mi nečesa niso 'pomagali' uresničiti. Danes pa razumem, da nisem bila zrela. Moj notranji magnet ni vibriral prave simfonije.



Koliko preizkušenj, izkušenj in lekcij sem morala izkusiti, da sem razumela, predvsem pa, da sem čutila! Čeprav sem mislila, da vem. Dokler tega nisem čutila in vibrirala v svoji notranjosti, svojem magnetu, se stvari niso mogle udejanjati. Ah, ja. In veste, kaj je ironija vseh ironij? Po toliko letih dela na sebi, po toliko akcijah, vplivanju, pošiljanju energije, meditiranju, soočanju s seboj... sem spoznala, da je ključ samo notranji mir in nedelovanje. Ključ je mir, zaupanje in to, da skoraj ničesar ne narediš! Ničesar! Ampak do tega stanja lahko prideš po tej pestri poti, po akciji, kreaciji in odkrivanju informacij. Čeprav jih ironično na koncu najdeš v sebi. Vem, nelogično in nerazumno, dokler tega ne začutiš. Zdaj razumete, zakaj vam bodo najprej govorili, da delujte. Potem pa v drugem trenutku rekli, da mirujte. Ker se morate najprej naučiti delovati z akcijo, da boste potem znali delovati v miru. Delovanje z mirom je res globoko zavedanje. In kljub miru na neki način deluješ. Ni zapleteno, samo čutite in vse bo jasno.

