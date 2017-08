Dobra vila Maja: Prvi korak do sreče

Kolikokrat ste pri meni že prebrali, da je treba za spremembo ukrepati, nekaj narediti, iti v akcijo in biti sprememba? Velikokrat, kajne? Odlično. Odločilno vprašanje, ki nastopi v tem trenutku, je, kaj v resnici naredite za svojo spremembo. Se zavedate, koliko imate znanja, teorije in informacij? Kaj pa v resnici živite? Torej ponovimo teorijo. Svoje sanje/ideje/želje je treba jasno opredeliti. Ko imamo definicijo, je to že prošnja. Ko jo imamo oblikovano, je treba v vse našteto verjeti. Pa ne z glavo, s srcem. Vibrirati morate želeno. To morate že živeti, to morate biti, zraven ne sme biti niti kančka dvoma, strahu, nezaupanja. Videti, v kateri osnovni stvari pogrnete na izpitu. V preprosti stvari! Ker ne verjamete v želeno. Če ne verjamete, da lahko neko stvar uresničite, je tudi ne boste. Veste, zakaj mi je uspelo? Ker verjamem v vsako stvar, ki jo delam. In nisem čisto nič drugačna kot vi, ki berete te vrstice. Vsi imamo dostop do istega znanja. Vse se skriva in je zapisano v nas, le najti moramo to v sebi.

Imamo definicijo, vero, zaupanje in zadnja stvar, ki se je moramo lotiti, je, da smo pripravljeni vse to sprejeti v življenje. Sprejeti vse posledice, ki jih želeno prinaša, biti pripravljeni to sprejeti in res to živeti. Vse se začne z mislijo. Vem, vem … Rekli boste, naj vam povem kaj novega. Hmmmm. Zdaj bodite iskreni do sebe in se spomnite, kdaj ste bili nazadnje negativni, v dvomih, skrbeh, v iluziji, ljubosumni, neiskreni, bojeviti itd. Verjetno v zadnji uri, kajne? Vidite! Osnovnega začetka ne vibriramo in posledično tudi želenega ne moremo uresničiti! Vse to vam ponavljam znova in znova, ker vem, kje se obotavljate, saj sem se tam tudi sama. In vse je v mislih. Vse. Naj vas spomnim na že izpet, vendar dober primer, ki vas bo spomnil na pomembnost misli. Se spomnite poskusa z vodo in besed, ki so bile na vodi? Se spomnite kristalov te vode? To je to. Pika. Ničesar več ni treba povedati o tem. Zakaj vse negativne misli, dvomi, skrbi, če vemo, da to ustvarja neželeno. Stvari so jasne in tisočkrat preprostejše, kot si mislite. Zato vam bom samo rekla: misel, misel in še enkrat misel. Če dobite nadzor nad tem, ste našli vse in prvi korak do svoje sreče.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«