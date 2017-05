Dobra vila Maja: Prižgite svoj ogenj, ogenj ljubezni

Minil je že več kot mesec, odkar je v moje življenje vstopila nova duša. Prišla je kot velika učiteljica. Moja hči Nina je res posebna zgodba mojega življenja. Že nosečnost in porod sta bila posebna. Njena naloga je, da prinese še večji mir v moje življenje, in to ji odlično uspeva. Njena bližina mi prinaša znanje, njeno zrcalo me spominja, kdo sem v resnici, mi odpira srce in me vodi do moje zgodbe.



Še preden sem zanosila, sem začela prav poseben proces poglabljanja znanja, skozi nosečnost pa se je to le še stopnjevalo. Njena navzočnost je prinesla toliko znanja, odprla speče stvari in poglobila vse. Za piko na i pa sem rodila povsem drugače, umirjeno in z veliko zavedanja. Ah... Ko pišem te vrstice, me objemajo tako nepopisen mir, harmonija, ljubezen in zaupanje. Presrečna sem, da sem stanje miru še poglobila. Tako veliko bi vam rada napisala in delila z vami. Tako veliko bi vam rada dala. Tako veliko spoznanje se me je dotaknilo.



In ja, brez skrbi. V naših druženjih vsak teden, v mojih knjigah in strani na facebooku bom z vami odkrivala tančico za tančico. Popeljala vas bom skozi svoja spoznanja, ker si želim, da to začuti vsaka duša. Da prestopi vrata v čarobni svet miru. In brez skrbi, za to vam ni treba roditi! To je bila moja pot. Gre za spoznanja, odločitev, globino, delo – in stvari se zgodijo, poklopijo in umirijo.

Zavedam se, da to ni mogoče čez noč, da je to proces. Poskusila se bom spomniti vsake podrobnosti svoje poti in z vami deliti vse padce, kajti ti so me dvignili, me popeljali do moje resnice, do srčike. Poskusila bom deliti vse, kar me je peljalo iz uma v srce. Vem, sliši se kot iluzija, kot nekaj, kar ni mogoče. Morda vam to pripoveduje samo vaš um, ki želi, da ostanete ujeti in programirani s slabimi stvarmi. Ne želi, da se osvobodite, da vas preplavita mir in ljubezen. Želi nadzirati in ne dovoli, da končno prevlada srce, ljubezen in vaše globoko znanje. Vse, čisto vse dragi moji, je zapisano v vas. Vse spi in čaka, da odprete čarobna vrata. Vse je pripravljeno v vas že tisočletja. Točno ta trenutek ste čakali. Da prebudite sebe, stopite v svoje središče in začnete uživati v miru. Ne potrebujemo dram, ne potrebujemo strahov, ne sovraštva, dvoma in vsega, kar hromi. Zaživimo končno v ljubezni, sožitju, brezmejnosti in začnimo uživati potovanje na tem čarobnem planetu Zemlja.



Objamite vsak dan ljudi in jim povejte, kako radi jih imate. Uresničite si vse želeno, naj vaše srce igra pravo simfonijo. Naj igra ljubezen, radost in veselje. Naj igra vse tisto, kar čutite v sebi. Vem, v vas sem ta trenutek prižgala iskrico srca – ne dovolite, da vam jo um ugasne. Prižgite svoj ogenj, ogenj ljubezni! Prižgite svoje srce in vse se bo spremenilo.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«