Dobra vila Maja: Preteklost, sedanjost in prihodnost

Koliko ljudi živi za preteklost in prihodnost, pozabljajo pa živeti v tem trenutku. Koliko jih tarna, kaj vse si želijo spremeniti v preteklosti. Predvsem pa, koliko jih pravi, da bodo najlepšo obleko nosili za posebne priložnosti v prihodnosti, da ko pride pravi, bodo srečni, da ko se zložijo sanje, bodo dosegli svoj cilj in bodo osrečeni. Tam enkrat nekoč. Dragi moji, s tem samo pozabljate živeti. Vse se dogaja prav zdaj, v tem trenutku, ko jaz pišem to vrstico in jo vi v tem trenutku berete. Vidite, za kaj gre? Zakaj ta trenutek to čutim, zakaj je to v mojem življenju in kaj lahko ta trenutek spremenim? To se sprašujte in nič drugega. In potem tudi spreminjajte, ko dobite odgovore.

Ugotovila sem, da je zelo pomembno, da povežemo preteklost, sedanjost in prihodnost. Da jih povežemo v en snop, v eno bistvo, v en center. Zavedati se začnite, da preteklost vpliva na sedanjost in sedanjost vpliva na prihodnost. Ko sem začela raziskovati trenutek zdaj, sem ugotovila, da je pomembno, da v trenutku zdaj spustim preteklost, odpustim in grem naprej. In hkrati lahko v tem trenutku ustvarjam svojo prihodnost. Zanimivo in navdihujoče, kajne? Naj bo ta trenutek jasen, odločen, tako rekoč sčiščen. V tem trenutku se morate počutiti polni obilja (to ni enako denar), varnosti, moči. Sami ste kreatorji svojih življenj. Če je ta trenutek stabilen, boste tudi lahkotneje ustvarjali prihodnost. Če je ta trenutek odločen in jasen, bo vse v prihodnosti teklo. Zato se resnično osredotočajte na ta trenutek, spuščajte preteklost in bodite hkrati stabilni za prihodnost. Vsi trije aspekti se povezujejo v celoto in so zelo pomembni, ampak vse se dogaja v neskončnem trenutku zdaj.



Samo začutite se v tem trenutku, ko berete te vrstice, in vse bo jasno, kaj želim povedati. Ko smo osredotočeni na branje, ne moremo hkrati početi nič drugega. Poskusite! Poskusite piti vodo in se res osredotočati na pitje. Smešno, boste ugotovili, da poleg tega ne morete početi nič drugega. Kako močno, kajne? Začnite se tega zavedati! Predvsem pa smo našli še en način, kako se pomiriti, ko vas napadeta panika in strah.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«