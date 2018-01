Dobra vila Maja: Novoletne zaobljube

Verjetno si vsako leto za novo leto obljubite, da boste izrazito spremenili življenje, začeli hujšati, nehali kaditi, se otresli ljubosumja, telovadili in zamenjali službo. Koliko od tega potem res uresničite? Poglavitno je, da pogledate, zakaj ne speljete želenega. Ena odločitev namreč še ne bo dovolj. Treba je nekaj narediti za svoje sanje, spremembo in želje. Potrebna je akcija. In samo novoletna zaobljuba, samo ena namera in enkratno pošiljanje energije ne bo dovolj. Da se razumemo, ko boste načelni in boste dolgo časa že ustvarjali stvari, vibrirali v svojem notranjem magnetu, se naučili pošiljati pravilno energijo v vesolje in ko boste tako natrenirali čutilne centre, da boste natanko vedeli, kaj vam tok prinaša – takrat bo dovolj samo ena odločitev in spust energije v vesolje. Da sem prišla do sem, sem potrebovala 16 let preizkušanja, testiranja, osredotočenja, nadziranja misli, vizualizacije in še marsikaj drugega.

Zato znova in znova ponavljam, da je to delo. In če želite priti tako daleč, da bo kreacija potekala lahkotno in enostavno, bo treba pač delati in nekaj za to narediti. Bom kar iskrena, brez dlake na jeziku. Vstati bo treba, se soočiti s seboj in si priznati vse vloge žrtve, vse strahove, da se nimate radi, da imate slabo ceno itd. To vem, ker sem šla sama skozi enak proces. Še danes, po 25-letnem delu na sebi, delam, res delam. In bistveno pri vsem se mi zdi, da sem se naučila ohranjati notranji mir in se včasih 'prisiliti', da grem v akcijo. Tako hitro smo lahko leni in tako hitro lahko pademo na 'temno' stran. Zato se mi zdi ključno, da smo vsak trenutek v zavedanju in vsak dan naredimo vsaj nekaj za želeno. In ne pozabimo na moč volje. Če ste se odločili, da boste prenehali kaditi, se – ko stegnete roke po cigaretah – opomnite in bodite močni. To je vse. Če veste, da cigarete niso dobre, se imejte tako radi, da tega ne delate svojemu telesu. In smo zopet tako kot vedno samo pri tem – koliko se imate radi. Koliko se imate radi, da boste pripeljali vse v notranje ravnovesje in mir? Radi se imejte in srečno 2018.

