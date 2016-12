Dobra vila Maja: Nisem se imela rada

Zadnje dni me spremlja skupna rdeča nit. Kar nekaj deklet mi je na svetovanjih tako prepričljivo trdilo, da so partnerji, s katerimi so, pravi, 'the one', duše dvojčice. Tako prepričane so, pa čeprav sem za skoraj vse videla, da ti partnerji niso zanje. No, pravi so v tem trenutku, ko pa se bodo prebudile, bo večina ugotovila, da to ni to.



Kako smešno me vse to vrne v mojo preteklost. Mislila sem, da brez določenih ljudi ne morem živeti, da so pravi, da sem z njimi popolna, in če je le kdo trdil nasprotno, sem se upirala z vsemi štirimi. Če sem ta trenutek iskrena, res niso bili pravi, čeprav sem bila takrat prepričana, da so. Ampak danes razumem, odslikovali so mene – prazno. Nisem se imela rada in privlačila sem ljudi, ki so odslikovali zgolj mojo praznost. Zapomnite si pomembno dejstvo: Ženska, ki se ima rada, ne more privlačiti in ustvariti odnosov, ki so nespoštljivi, ne more ustvariti nekoga, ki nima časa zanjo, in ne more ustvariti nekoga, ki ne ve, kaj si želi. To preprosto ne deluje!!!



Vedno pritegnemo v življenje enakega sebe. Zato se resnično poglobite v svoje vzorce, si priznajte stvari, predvsem pa jih spremenite. In tukaj zelo resno mislim: Priznajte si stvari!!!

Še nekaj je pomembno. Ko človek res nekaj naredi na sebi, neha iskati, predvsem pa se neha ukvarjati s tem, ali je nekdo na drugi strani pravi, duša dvojčica in tisoč drugih imen! Ko človek res razume delo na sebi, transformacijo, univarzalne zakone itd., je center samo še on sam. Takrat razume, da je bistvo vsega na Zemlji zdrava ljubezen do sebe, predvsem pa vibracija znotraj vsakogar, ljubezen. Ta vsak trenutek, vsak dan, vsako sekundo dela zgolj na notranji vibraciji, notranjem počutju in notranji energiji. Vsako sekundo zgolj vzdržuješ ljubezen. In ko imaš vse to, se ustvari v zunanjem svetu, karkoli si že pač želiš. Ker vse to le odslikava našo notranjost.



Zato se začnite posvečati sebi, svoji vibraciji, ne partnerjem. Posvečajte se svoji rasti, spremembi in razvoju. Opustite zunanji svet. Ta naj vam bo samo kazalnik, kaj vse morate še spremeniti. Ko notranje vibriramo ljubezen do sebe, smo jo šele sposobni ustvarjati zunaj. Zemlja bo morala čustveno dozoreti, odrasti, se razviti, da bomo lahko ustvarjali odnose, ki jih čutimo globoko v sebi. Ampak ta sprememba se najprej začne v naši notranjosti. Dovolj je opevanja tega, dovolj je pogovarjanja o tem, prišel je trenutek, ko je treba to res začutiti, predvsem pa končno narediti. Teorijo ste usvojili, čas je za dejanja. Naj ljubezen objame vse in odbila se bo ter vrnila nazaj v vaš objem.

