Dobra vila Maja: Neodločeni moški

Vem, pritegnil vas je naslov, ker se verjetno srečujete z neodločenimi moškimi. Zato se poglobiva in razjasniva, zakaj so takšni moški v vašem življenju. Če srečujete moške, ki so vezani, neodločni oz. ga čakate, da se odloči, ali bo z vami ali ne, se sprehodiva skozi šest možnosti, ki bodo dale odgovore na vse.



Prva možnost: Moški se končno odloči, da gresta skupaj živet, vam pa to po nekaj časa ne ustreza več, ker ne igrate več igre mačke in miši in miš ste ujeli – posledično vam odnos ni več zanimiv, ne dobivate drame in bi radi izstopili iz odnosa. Lekcija vas uči, da začnete imeti končno radi sebe.

Druga možnost: Moški se končno odloči, da gresta skupaj živet, oba se začneta zavedati, da je za odnos treba delati, se poglabljata, spreminjata in rasteta skupaj.

Tretja možnost: Moški se končno odloči, da gresta skupaj živet, vi se ves čas prilagajate. Igrate popolno gospodinjo in mu v vsem ustrežete. Čez nekaj časa poči, ker imate dovolj prilagajanja. Lekcija vas uči, da začnete imeti končno radi sebe.

Četrta možnost: Moški se ne odloči, da gresta skupaj živet, še naprej preigravate isti začarani krog. Čakate na njegovo odločitev, pravzaprav pa se ne zavedate, da čakate na svojo odločitev. Lekcija vas uči, da končno začnete imeti radi sebe.

Peta možnost: Vi se odločite, da je vsega dovolj. Da se morate začeti imeti radi, in posledično spremenite svojo realnost. Moški žal ni zrel in ne gre z vami naprej.

Šesta možnost: Vi se odločite, da je vsega dovolj. Da se morate začeti imeti radi, in posledično spremenite svojo realnost. Moškega potegnete za seboj in naredi spremembo pri sebi, nato se vrnemo na točko dve.



Torej, drage moje. Vse temelji na zdravi ljubezni do sebe. Se boste imele končno rade in in ustvarile zdrave odnose? Gre za to, da ste ve neodločene in posledično privlačite neodločene moške. Vse samo odslikava nas same. Ve se odločite in posledično boste ustvarile odločno, jasno in ljubezni polno življenje.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«