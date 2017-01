Dobra vila Maja: Ljubezen do sebe je prva

Idejo za današnje vrstice sem našla v vaših pismih. Ker so bili prazniki, sem prejela res veliko ljubezenskih vprašanj. Prvo pomembno dejstvo, ki ga moram izpostaviti, je, da vas ne morejo osrečiti nobeni zunanji dejavniki, le vi sami. Čim prej se poglobite v to resnico, kajti drugače boste vse življenje nesrečni, zelo nesrečni. Če iščete v okolici nekoga, ki vas bo osrečil, se globoko motite, ker ne obstaja.



Nekdo, ki je notranje prazen, ne more ustvariti polnega odnosa. Ta resnica je tako preprosta in hkrati neskončno težka in globoka. Ampak ne iščite ničesar drugega kot to, da se poglobite v te vrstice in jih razumete. Kajti ko boste razumeli, da se sreča skriva v vas, se bo vaše življenje korenito spremenilo.



Tudi sama sem iskala zunanjega rešitelja. Tudi sama! Tudi sama sem bila odvisna od dejanj partnerjev, od njihovih besed in vsega, povezanega z njimi. Potem pa sem nekega dne doživela klik in ugotovila, da sem odvisna od odnosov. Počasi sem začela zdraviti omenjeno in posledično prišla do svoje notranje sreče. Tedaj sem ugotovila, da sama uravnavam, kako srečna bom in kdaj, in to nima nobene zveze z dejanji in besedami partnerja.

Če imate občutek, da veliko dajete, vrnjeno pa vam je malo, vse to izvira nekje iz vas, ker dajete vse pogojno ali imate tako veliko notranjo praznino, pomanjkanje in slabo samopodobo. Ko ima človek zdravo rad sebe, ne more ustvariti takšnih okoliščin. Ker to preprosto iz vseh univerzalnih zakonov ne deluje! Enako vedno privlači enako. Se pravi, če ste notranje polni, se imate zdravo radi, se cenite in spoštujete, ne morete ustvariti tega, da ne dobite povrnjenega, kar daste. Torej iz tega sledi, da morate narediti manjše 'popravke' pri sebi in spremenili boste svojo resničnost, predvsem pa vam bo vrnjena ljubezen.



In še nekaj pomembnega bi rada izpostavila. Ko sem se začela imeti zdravo rada, posledično niti slučajno nisem dovoljevala več nespoštljivosti iz okolice in mi je bilo tako rekoč vseeno, kaj bo naredil tedanji partner, ko sem se prvič v življenju postavila zase in svojo resnico. Ja, ni mi bil dorasel in je odšel iz mojega življenja. Pa kaj, prišel je boljši, spoštljivejši in bolj ljubeč partner, predvsem pa partner, ki je na moji valovni dolžini! O, ne, ne boste ostali sami, brez skrbi. Ljubezen do sebe je prva in najpomembnejša stvar.



In v letu 2017 vam želim, da si končno prisluhnete. Delate na svoji samopodobi, ljubezni do sebe, svoji resnici, svojih željah in sanjah. In ne, to ni egoistično, egocentrično in še marsikaj drugega. To je prvo in najpomembnejše pravilo, kajti šele potem smo čustveno zreli in posledično lahko ustvarimo čustveno zrele odnose. Vse ostalo temelji na odvisnosti, podrejanju, žalosti, bolečini in trpljenju. Ko človek razume, kaj pomeni imeti zdravo rad sebe, šele lahko začne pravo spremembo na sebi. Vse ostalo je laž sebi. Zato se posvetite samo temu in vse bo popolno. Pa srečno!

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.