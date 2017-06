Dobra vila Maja: Kako začeti delati na sebi

Tega vprašanja si sicer sama nisem nikoli zastavljala, ampak sem nekega dne pri 16 letih začutila, da obstaja nekaj več, in začela raziskovati. Nič ni narobe, če si ga zastavljate vi. Opažam, da se je letos začel prebujati drugi val duš, ki delujejo malo drugače. In to ni nič čudnega, kajti tehnologija omogoča dostop do ogromne količine znanja. Vendar opažam, da ste posledično zmedeni. Vsi vam trosimo kupe znanja, a ne veste, kaj bi z njim. Vse to je logično, kajti za spremembo je potreben čas. Treba je začutiti teorijo, predvsem pa jo živeti. In če sem iskrena, so za to potrebna leta dela na sebi. Res je, da vam, ki ste morda v drugem valu sprememb, ne bo tako težko. Kajti energije, dostop do informacij in zavedanje ljudi so drugačni. Ko sem jaz začela delati na sebi, ni bilo interneta. V knjigarni si dobil zelo malo literature, pa vendar danes opažam, da je bilo to dobro. Postopoma sem brala, se prebujala in spreminjala življenje.

Kje torej začeti? Priporočam, da na list papirja napišete, kaj želite spremeniti. Potem vam svetujem, da berete knjige ljudi, ki nam je uspelo spremeniti življenje. Včasih česa ne boste razumeli, a nič zato! Tudi meni se je to dogajalo. Včasih sem kakšno knjigo znova prebrala šele čez leta in jo razumela šele takrat. Pomembno je, da pridobivate znanje. Najprej boste le brali. Nekatere stvari boste razumeli takoj, pri čem boste pokimali, se strinjali, pa vendar v vsakdanjem življenju naredili drugače. To je normalen proces, tako kot v telovadnici – najprej lahko dvignete 5, čez kakšno leto pa morda že 100 kilogramov. In nadgradimo še ta primer. Kolikokrat ste plačali za telovadbo, pa se je niste udeležili? Kolikokrat ste si rekli, da zdaj pa res začnete, in iz tega ni bilo nič? Z delom na sebi je enako. Ko boste prebrali katero mojo knjigo, boste leteli. To vam obljubim! Dobili boste neskončno veliko zaleta, kaj pa boste z njim naredili, je odvisno od vas. Delo na sebi zahteva vsakodnevni trud. Knjig ne berite samo, ko ste v 'blatu', berite jih tudi, ko ste na travici in sončku, ko vam je lepo. Naučite se vzdrževati mir. Vem, veliko vas pravi, ko človek posluša in bere, ima občutek, kot da bere svojo zgodbo. Da, ker se nam dogajajo enake stvari. Vsi prihajamo do enake resnice. Nekdo mi je nekoč napisal, da ko bere moje knjige, se mu zdi vse 'preprosto kot pasulj'. Saj tudi je, ampak ko lahko dvigneš 100 kg. Da sem prišla do sem, pa sem se res potila, soočala s seboj in se vsak dan prepričala, da moram vaditi. Veste, koliko ur dela na sebi je za mano? Ogromno! Koliko prebranih knjig, koliko individualnih ur pri moji učiteljici Susan in predvsem koliko ur iz mojega največjega učilnega centra – življenja! Ampak vse se da, vse. Samo začnite. V roke vzemite prvo knjigo in pot vas bo vodila sama.

