Dobra vila Maja: Kako spremeniti vzorce?

Že nekaj let raziskujem vzorce, kako se prenašajo, kako jih dedujemo in kako se jih naučimo. V svoji novi knjigi Pot do svetlobe sem napisala že veliko na to temo in v zadnjih dneh ugotavljam, da lahko o tem napišem še več. Pot mi je prekrižalo zelo zanimivo vprašanje bralke mojih knjig. Vprašanje dokazuje, da že v času nosečnosti na neki način kreiramo osebnost otroka, prav tako pa že otrok deduje določene vzorce. Zato tako vestno in vedno znova poudarjam, da raziskujte svoje otroštvo, če želite vedeti, zakaj imate težave na določenih področjih. Vzgoja otrok se začne že v trebuhu. Predvsem pa se zavedajte odnosa med vama s partnerjem. Vse težavice, ki jih imate, bo vaš otrok ponotranjil, dedoval in se jih priučil.



Pa poglejmo vprašanje, ki dokazuje zgornje vrstice. Bralka je pred leti kot dojenčico posvojila čudovito dušo. Biološko mamo je v času nosečnostni zapustil njen biološki oče, zato se je odločila za posvojitev. In ta mlada duša je to izkušnjo, čeprav je bila še v trebuhu, ponotranjila. Po letih opazovanja otroka so ugotovili, da ima neverjetno globok strah, da jo bo oče, ki jo je posvojil, zapustil. Išče ga po hiši, strah jo je, kam je šel, boji se, da ga dolgo ne bo nazaj. Čeprav je novi oče zelo predan posvojeni hčeri, je vesten in ji posveča veliko časa.

Vidite? VZOREC! Otrok si je tako globoko vtisnil izkušnjo in zdaj doživlja ponovni strah, da ga bo nekdo zapustil. Enako izkušnjo sem imela sama, ko mi je pri štirih letih umrla babica. Tako globoko sem ponotranjila izkušnjo, da me je bilo pozneje strah, da me bo zapustil partner. Kako sem ozdravila bolečino in vzorec? V trenutku zdaj, ko se je strah pojavil, sem si govorila: Dovoljujem si spremembo v sebi. Predvsem pa sem se v mislih vračala v otroštvo in zamenjevala sliko, ko so mi povedali, da me je zapustila babica. Nova slika je bila, da je zapustila Zemljo, ker vsi nekoč zapustimo ta planet. Se pravi ustvarila sem prijetne okoliščine in prijetne občutke. Tako sem začela spuščati vzorec zapuščenosti, ki sem ga zamenjala s preprostim dejstvom, da planet zapustimo, ko pride naš čas. Nihče me ni zapustil, nekoč se zopet srečamo in čas je iluzija. Vidite, kako lahko spremenite vse notranje iluzije, v katere verjamete, ker vam ni nihče lepo razložil stvari?



Ne misliti, da so otroci nedojemljivi. Moja dve leti in pol stara punčka zelo dobro razume vse. Kadar jo je česa strah, ji lepo počasi z nekaj dodatnimi stavki obrazložim tisoč in eno dejstvo, zakaj ni potrebe po strahu. Informacije zdravijo, pomanjkanje informacij ustvarja strah in vzorce. V primeru moje bralke sem ji priporočala, da oče tisoč in enkrat pove, da je ne bo zapustil, da jo ima rad, jo objame, poljubi, skratka, izkazuje ljubezen, vse dotlej, dokler ne bo v trenutku zdaj začutila v sebi, da ni potrebe po strahu. Samo pogovarjati se je treba vedno, ko nas napade strah. Tako dolgo, dokler notranja bolečina in iluzija ne izgineta.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.