Dobra vila Maja: Kaj ste pripravljeni narediti za svoje sanje?

Še enkrat preberite naslov. Kakšno je vaše notranje prepričanje o željah? Imate v sebi merilnik za veliko in majhno? Vse želje so enake, načelo uresničevanja je enako. Samo naše prepričanje je, da je nekaj veliko in majhno kot znova in znova ponavljam. Če je mogoče v naši domišljiji, je mogoče v naši resničnosti. In tako uči tudi znani rek: Če smo dobili idejo, smo dobili tudi moč, da jo uresničimo. Torej lahko uresničimo karkoli. To nam je zdaj jasno. Gremo naprej. Zakaj pa se nam določene stvari ne uresničijo? Hmmm, tukaj pa se moramo poglobiti.



Prvič: Stvari ne boste uresničili, če niste vibracijsko usklajeni. Kaj to pomeni? Nekaj je premišljevati in strememeti k želji z glavo, nekaj drugega pa to tudi čutiti in v to globoko verjeti. Kakšen je torej vaš sistem prepričanj? Globoko v sebi verjamete v to ali ne? Ampak biti morate zelo pošteni do sebe! Kajti to prepričanje vašo željo ustvarja ali jo blokira. Delati morate torej na svojem notranjem prepričanju. Se imate res radi, da vas bodo imeli lahko radi drugi? Ste res polni, da lahko pridejo v vaše življenje polni ljudje?

Drugič: Kaj ste pripravljeni narediti za svoje sanje in želje? Velikokrat vidim ljudi, ki se ustavijo že pri prvi točki. Blokirajo uresničitev, ker globoko v sebi ne verjamejo. Pri drugih, večini, se zaključi pri drugi točki. Poslušam tole: »Javno se pa že ne bom izpostavila, tega niti slučajno ne bom počela, to pa že ne...« Ne zavedate se, da potegne uresničevanje želja marsikaj za sabo. Ampak čisto vse je povezano z vašo rastjo. Vse, čemur se upirate, vas bo prej ali slej nekje na poti ujelo in se boste morali soočiti s tem. Vse! Pišem novo knjigo o tem, kako si vse stvari sledijo in da ima vse svoj namen, kako uravnovešamo stvari in kako nas vse na poti počaka. Kot ponavljam znova in znova – sistem je dovršen. Torej se resno pogovorite s seboj, kaj ste pripravljeni za svoje sanje narediti?



Tretjič: Velikokrat srečujem ljudi, ki imajo sanje dobesedno ujete v svoji energiji. Preveč razmišljajo o njih, se jim posvečajo in se ukvarjajo z njimi. Da, tudi to obstaja – osredotočenost na pravega partnerja. Kdaj bo prišel, zakaj ga še ni, želim si ga, vem, da bo prišel, in podobno. Hmmm, nasmejala sem se. Trik je v tem, da si ga želite iz pomanjkanja! O, ja, pomanjkanja. In se vrnimo na začetek – k prvi točki. Vrtite se v začaranem krogu. Velikokrat preberem pismo: »Saj sem že vse naredil na sebi, spuščam, ampak partnerja si pa želim. Zakaj ga še ni?« To vprašanje mi daje jasno vedeti, da ste pri delu na sebi šele na začetku in še niste predelali prve točke. Ker ko človek razume, kaj pomeni imeti sebe zdravo rad, se ceniti in spoštovati, ko razume, kaj pomeni opredeliti svojo željo in jo spustiti, predvsem pa se prilagoditi toku in pluti z njim..., takrat se tega nikoli ne vpraša, ampak ve, da bo pravega partnerja srečal ob pravem času, na pravem kraju. In to brez kakršnegakoli napora! O, da... Prva točka je vse!

