Dobra vila Maja: Je krivda res potrebna?

Zadnje dni sem zelo aktivna na svoji strani na facebooku. Objavljam različne odlomke iz mojih knjig, ob četrtkih se javljam v živo s predavanji. In posledično dobim res veliko vaših vprašanj. Sicer so vsa dobra, ampak en komentar mi je dal še posebej misliti, zato ga želim izpostaviti.



Veliko pišem o tem, kako sami ustvarjamo vse v svojem življenju. In vsaka vaša misel, vsako dejanje, vsak občutek ustvarja vaše življenje. Opazujem tudi vaše tarnanje, kako vse naredite, pa želenega ni in ni. Predvsem pa se čisto preveč ukvarjate s tem, zakaj se drugim uresničuje, vam pa ne. Iskreno vam povem, da nočem v življenje nikogar! Ne želim si ničesar, kar je tam zunaj, želim si samo svojega notranjega miru. In ko človek zna privoščiti in je vesel za drugega, pomeni, da je na stopnji, ko lahko privošči sebi in je vesel zase.



Ne jemljite površno duhovnega znanja, ne obračajte ga, kakor vam paše, in ne interpretirajte stvari po svoje. Predvsem pa ne jemljite univerzalnih zakonov iz konteksta. Če je 1 + 1 enako 2, ne spreminjajte formul po svoje! V vesolju vladajo red in pravila, ki se jim ne morete nikakor ogniti. Če globoko v sebi ne vibrirate določene stvari, je zagotovo ne boste ustvarili. Pa čeprav morda vsak dan delate namero, vizualizirate in si ponavljate afirmacije. Nekaj v vas ni predelano in blokira želeno. Prišel je čas, da si to priznate. Odgovornosti za vaše neuresničene stvari nimajo vaša okolica, vesolje in zakon privlačnosti, ampak vi!

Res opažam, da za zavedanje potrebuješ leta dela, na tisoče izkušenj in preizkušenj. Za globoko znanje moraš dobesedno švicati. Vse je pot. Najprej odkriješ orodja, kako spremeniti življenje, šele potem se začneš poglabljati. In ko že misliš, da razumeš, se ti odpre nadgranja in znanje se ti obrne na glavo. In če določenih stvari še nisi usvojil, se ti začnejo zrcaliti v ogledalih in nekje nekaj sesuvati. Ufff, kar naježim se ob vsej tej popolnosti. Vrnimo se h komentarju. Ker veliko objavljam o ženski in moški energiji, o ogledalih in tem, da smo sami odgovorni za vse, se je pojavil komentar: V ogromno primerih je res, o čemer pišeš, ne pa zmeraj. In ni prav, da bi zaradi tega zmeraj prevzemali krivdo nase, če se drugi nespoštljivi do nas. To mi je dalo misliti, kako si razlagate stvari. Dragi moji, v vesolju ni kazni, ni krivde, ni obtoževanja. To smo si izmislili sami. V naši rasti sploh ne gre za krivdo! Gre za zavedanje znotraj nas, da imamo sami težavo in privlačimo odslikavo. Če človek nima rad sebe, ne more ustvariti ljubečih odnosov. In ko se ima človek rad, nespoštljivosti, krivde in vsega, povezanega s tem, niti v sanjah ne bo dovolil. Vidite, o čem govorim? Iščite informacije, povezujte stvari, logično sklepajte, izobražujte se in spreminjajte stvari. Vse, o čemer pišem, res deluje. Ampak to morate ugotoviti sami.

