Dobra vila Maja: drama, kaos in mir

Znanje je moč in več veste o situaciji, več imate informacij, lahkotneje lahko zadeve ozdravite. Zato znova ponavljam, iščite informacije, in ko jih boste imeli, boste pripravljeni tudi zadeve ozdraviti. Nikoli nam ni dano, da bi ozdravljali nekaj, za kar nismo pripravljeni. Zato bodite zelo pozorni, kakšne informacije prečkajo vaše življenje. Tam so z namenom. Opazili boste, da boste morda kdaj prejeli kakšno informacijo, pa še ne boste zreli zanjo. Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste se spomnili pomembne informacije, ki ste jo prejeli že pred leti, in vam danes prav pride? Vidite, za kaj gre? Zato pravim, da moje tekste večkrat preberite. Vedno znova se vam bodo odkrivale nove in nove informacije. Bolj boste rasli, več vam moji teksti lahko dajo. Na individualnih svetovanjih vidim, da vedno prejmem in vidim informacije o ljudeh, ker so pripravljeni, da jih povem. In zanimivo je, da včasih vseeno povem kaj, ker vidim in čutim, pa vendar vem, da ljudje niso pripravljeni. In še vedno se mi je potrdilo, da me niso slišali.

Ljudje kar govorijo naprej, me celo prekinejo in usmerijo pogovor na stopnjo znanja, ki jo imajo. Zato poudarjam, da vedno slišimo toliko, kolikor smo pripravljeni sprejeti in kolikor smo prebujeni. Zato iščite informacije, se izobražujte in se spreminjajte. Posledično boste rasli in pridobivali nova in nova znanja. In ne pričakujte, da se bodo spremembe zgodile same od sebe. Ne bodo se. Vi boste tisti, ki bo ustvaril priložnost, se pravi na prvo žogo dramo in kaos. Ampak ko se boste naučili pogledati od daleč, boste ugotovili, da je to preoblečena priložnost. Torej, kaos in drama nam sporočata, da nismo prebujeni, kajti ko se prebudimo, ju ne vidimo več kot kaos in dramo, ampak priložnost za spremembo. Biti moramo v sozvočju s srcem, predvsem pa s svojo dušo in resnico. Ko nam to uspe, se vse umiri. Če sem iskrena, je bilo moje prvo prebujenje neke vrste šok. In pot je bila kar dolga, če pogledam nazaj. Delo na sebi se povezuje na tisoče in tisoče aspektov. Zato ne prehitevajte stvari. Ravno zato vas vodim skozi svoje knjige, da vam počasi odpiram tančico za tančico. Duhovno znanje je resnično širina, predvsem pa kilometrina in tek na dolge proge.

