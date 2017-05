Dobra vila Maja: Čustveno zrela oseba ne vpije, ne žali

Odkar sem v knjigi Pot do svetlobe omenila, da je za dober odnos potrebna čustvena zrelost, me sprašujete, kako vedeti, ali si v odnosu s čustveno nezrelo osebo? Preprosto čutiš! Ko sem se pred leti vrtela v nepravih odnosih, sem velikokrat srečevala čustveno nezrele moške, zato z lahkoto opišem, kaj pomeni čustvena nezrelost. Bi pa rada najprej opozorila, da sem bila tudi sama v tem stanju – zato sem to privlačila.



Lahko vam povem, da dokler se ukvarjate s partnerjem, ga poskušate spreminjati, ga krivite za svojo nesrečo, pričakujete njegove odločitve – ker boste s tem vedeli, kje ste, ker so njegova dejanja vaša sreča itd. –, ste tudi sami čustveno nezreli. Dokler človek nima rad sebe in dovoljuje nespoštljive situacije, ne more reči, da ima nasproti sebe čustveno nezrelo osebo – ampak lahko vidi le svoje ogledalo in kaj mora spremeniti pri sebi.



Torej rešite najprej ljubezen do sebe, potem pa se začnite ukvarjati s partnerjem. Odlično, to smo rešili. Že samo ta dejstva zahtevajo kar nekaj dela na sebi. Kako boste vedeli, ali se imate radi? Ko boste znali reči NE, ko boste začeli živeti svoje sanje, ko si boste upali uresničiti, kar čutite v sebi, ko boste postavili jasne meje, da si nespoštljivega ravnanja ne zaslužite, ko boste jasno izrazili svojo resnico itd. Ko boste navsezadnje v sebi čutili mir ob vsem, kar je povezano s partnerjem.

In ko boste vse omenjeno tudi resnično vibrirali, lahko začnete presojati, ali je partner pravi. Kajti nekaj je odločitev iz glave in razlaganje partnerju, kaj ste se odločili, ko na neki način grozite, da boste šli in da mora nekaj spremeniti. Vse to izhaja iz glave in pri tem ni nobene globoke notranje odločitve iz srca. Ko se človek odloči iz srca, svojo resnico pove v miru, trdno stoji za njo. Kajti resnica ne zahteva velikih analiz, razglabljanj itd. Predvsem pa pri odločitvi iz srca izhajamo iz sebe. Resnico izrazimo v nekaj stavkih in čustveno zrela oseba vam bo samo rekla DA ali NE. To je vse.



Ko pridete do stanja notranjega miru, boste šele jasno videli odzive človeka na drugi strani. Če so še vedno odgovori v smislu »pusti me pri miru, ta trenutek ni čas za to, ne bom se poglabljal itd.«, nam je vse jasno, kajne? Ali celo 'tihe maše', ko slika je, tona pa ni. Tega čustveno zrela oseba ne dela, ampak se pogovarja. Čustveno zrela oseba se poglablja v odnos, poskuša razumeti, zakaj se dogajajo določene stvari. Se poglablja v svoje vzorce in jih spreminja skupaj s partnerjem. Čustveno zrela oseba ne vpije, ne žali, ampak se pogovarja. Predvsem pa pomaga partnerju ustvariti varen prostor, da lahko zaceli rane iz otroštva oz. vse čustvene ranjenosti v partnerskih odnosih. Torej vse temelji na odkritem pogovoru in reševanju vzorcev, dram in blokad.

