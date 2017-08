Dobra vila Maja: Bolečina in jeza, največji prijateljici

Vem, vem, ob naslovu ste se zdrznili. Kako sta lahko bolečina in jeza moji prijateljici? Sama jemljem jezo in bolečino kot pozitivni. Kot znamenje, kot znak stop. Ustavi se, umiri se, poglej, kaj ti sporočata. In jezo vedno vzamem kot odriv. Vzela sem ju kot prijateljici. Ko se umirim, grem v ljubezen – dasta mi največje sporočilo. Teh dveh čustev se zelo zavedam, ampak ju imam za jasne znake, kaj je treba še postoriti. Dokler se bolečina oglaša na določenem področju, je jasen znak, da moram nekaj postoriti, pogledati, se soočiti. Sem se pa v toliko letih naučila, da se v bolečini ne vrtim. Ne nalagam novih in novih drv na ogenj, ampak bolečino zdravim s spremembo. Še enkrat preberite zadnji stavek. Bolečino zdravim s spremembo.

Ko boste ozdravili to, kar vam bolečina sporoča, je ne bo več. Če pa bistva ne boste ozdravili, se bo bolečina vračala – znova in znova. Naučite se prepoznati njeno sporočilo in potem pojdite v akcijo. Ne reakcijo, ampak akcijo in spremembo. Poskusite izstopiti iz te bolečine in od daleč pogledati njeno sporočilo. Od vas je odvisno, kako močno bo bolelo in kako dolgo. Vedno ugotovite namen bolečine, kajti tam se skrivajo vaši največji zakladi. Poglejmo na primeru. V mojem življenju je bilo največ bolečine glede partnerskih odnosov. To pa zato, ker sem se morala vrniti v svoje bistvo, v svojo notranjo moč in se začeti imeti rada. Kako bi to ugotovila, če me ne bi bolelo. Želela sem preseči bolečino in posledično sem se našla. Vidite, za kaj gre? Ampak ne ujemite se v igro v smislu: moram trpeti. Ne, ni vam treba! Samo začutite bolečino pravi čas in poglejte njeno sporočilo. Torej, v redu, boli me. Kaj mi, draga bolečina, želiš sporočiti? Kaj moram pogledati, s čim se moram soočiti? To je vse! In potem v akcijo. Občutki vam samo sporočajo, kje se je dobro ustaviti in raziskati.



Ko to razumete, bo vse lažje. In ko bo bolečina prišla, boste samo rekli, o, dobrodošla, naj se delo začne. Hvala za sporočilo, na kaj naj bom pozoren. Dobrodošle spremembe! Pojdite s tokom in se ne upirajte. Ne dovolite, da vas bolečina ujame. Naj postane vaša zaveznica in opozorilo, na kaj morate biti pozorni. Bolečina je kot vaš zaklad in sporočilo, kje so vaše rane.

