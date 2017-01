Dlaka raste in ovce pregreva, zato jih moramo striči

Organizacija PETA za zaščito živali pri oglaševanju uporablja najstarejšo in najbolj preverjeno zvijačo – svoje stališče sporoča s pomočjo seksa.



Zadnji dokaz za to je gola fotografija ameriške filmske igralke Alicie Silverstone, ki razkriva svojo mično golo zadnjico in nas poželjivo gleda, zraven pa je pripis: »Raje sem gola kot da nosim volno.« Nekaj podobnega so naredile Pamela Andreson in pevka Pink.



Stališče PETA je, da živali niso za to, da bi jih jedli, da bi se vanje oblačili, da bi na njih izvajali poskuse, živali niso tukaj za našo zabavo, skratka ne smemo jih zlorabljati. To pomeni, da je živinoreja nedopustna bodisi na ravni velikanskih industrijskih obratov kot tudi pri majhni organski kmetiji.



Prav zaradi tega spodbujajo veganstvo in ves čas razkrivajo zlorabe živali iz vseh kotičkov sveta. Ne preseneča, da jim kmetovalci niso nikoli bili naklonjeni, še posebno ker jih ves čas prikazujejo kot krvoločne in zlobne izkoriščevalce in mučitelje živali.



Problematična volna



PETA je prvič sprožila globalno kampanjo proti ovčereji leta 2014, ko so javnosti razkrili posnetke, kako ovce grobo strižejo, kako z njimi okrutno ravnajo.



Takratna akcija je bila uspešna in dosegli so sodni pregon kar nekaj ovčerejcev iz Avstralije. Zdaj, ko je Alicia Silverstone odvrgla cunjice, je kampanja proti volni ponovno dobila krila.



Proizvajalci volne so s podporo močnih agrikulturnih organizacij udarili nazaj. Neka avstralska kmečka organizacija je vložila pritožbo po tem, ko je PETA izdelala oglas, na katerem znan lokalni veganski glasbenik nosi krvavo ovčje truplo, zraven pa je pripis: »Tukaj je preostanek vašega volnenega plašča.« Truplo je bilo v resnici iz stiropora.



Izkušeni ovčerejec potrebuje le dve minuti, da obrije posamezno žival. Najhuje, kar se lahko zgodi, je da dobi kakšno manjšo vreznino, kakršno dobijo moški med britjem. Ovca se britju upira, a nič bolj, kot se otroci ali psi, ko jih želimo skopati.

Zavedati se moramo, da so zlorabe živali pogoste tudi pri hišnih ljubljenčkih, še posebno če postanejo njihovi lastniki dementni. Seveda so razkritja PETA zelo dragocena, dokazujejo, da lahko povsod najdemo nasilne posameznike. Sočasno odpirajo vrsto vprašanj, med drugim, ali so te zlorabe v ovčereji izjema ali pravilo.

Ovčerejci se branijo



Becky Weed je lastnica podjetja Thirteen Mile Lamb & Wool Company v ameriški Montani. »Poznam organizacijo PETA,« je povedala. »Po mojem to ni posebej racionalna organizacija. Zelo pomembno je, da se živali dobro počutijo, a ne verjamem, da je ovčereja po definiciji kruta.«



Njena zamera do PETA izvira iz tega, da jo enačijo z vsemi drugimi kmetovalci, čeprav vso pozornost usmerja v to, da so živali ustrezno oskrbljene.



Njen obrat za predelavo volne je do okolja prijazen in ga poganjajo obnovljivi viri. Njena kmetija je organska, ovce pa se svobodno gibljejo po preriji.



Prav tako ima zelo malo živali, zato imajo obilo prostora. Becky pravi, da bi prej pričakovala, da bi jo PETA podprla in dala za zgled drugim.



»V industrijskem kmetovanju se dogajajo grozljive stvari, poglejte perutninarstvo, kako so živali nagnetene v majhnih kletkah. Govedo, ki stoji do kolen v lastnih iztrebkih, ko ga hranijo z žitom, čeprav je njihova hrana trava. Britje ovac po moji oceni s tem ni primerljivo.«



Dlaka pač raste



Divje ovce odvržejo debelo zimsko dlako, udomačene, ki smo jih skozi tisočletja spreminjali, imajo nenaravno debelo krzno, ki nikoli ne preneha rasti, zato jih je treba redno striči. Starejše ovce, ki že poznajo rutino, se praviloma ne upirajo več.



Če jih ne bi brili, bi jim postalo nevzdržno vroče in se ne bi mogle normalno premikati. Postale bi občutljive za zajedavce in infekcije. »Ovce so po striženju zelo dobro razpoložene in živahne. Videti je, da so srečne, ker so se znebile volne,« pojasnjuje Becky.



PETA ne odstopa



Pri PETA ne sprejemajo logike, da bi velikost kmetije imela vpliv na dejstvo, da tovrstno ravnanje z ovcami ni primerno. Pravijo, da so ovce živali, ki so plen.



Če jih ne pustimo pri miru, so prestrašene. Tudi na majhnih kmetijah jih pogosto pasejo z vozili in psi, ter jih s silo odpeljejo na britje, kjer jih privežejo. Tudi najspretnejši brivec žival lahko poreže, ker se mu upira in jo je strah.