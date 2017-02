Dizajnirala  je mikserje, zdaj avtomobile

Avtomobilska industrija še ostaja moški svet. Ženske, kot sta Martina Starke pri nemškem BMW in Agneta Dahlgren pri francoskem Renaultu, skrbijo za dizajn sodobnih avtomobilov, a za zdaj gre bolj za izjemo kot pravilo. A ne zato, ker bi ženskam onemogočali vstop v avtomobilsko industrijo, pravi oblikovalka Siobhan Hughes, ki pri britanskem Jaguarju skrbi za izbiro barv in materialov. Težava je v tem, da se le malo žensk zaveda, da se lahko odločijo za tovrstno kariero.



Hughesova je prepričana, da bi industrija lahko storila več za to, da bi se predstavila ženskam. »Ko govorim s študentkami, so presenečene nad možnostmi, ki jih imajo v dizajniranju avtomobilov,« je povedala novinarjem tednika Automotive News Europe. »Moja nečakinja študira avtomobilsko oblikovanje – in je edino dekle med sto študenti. Zaradi moje službe se zaveda možnosti, ki se ji odpirajo v tem svetu. Večina deklet pa tega ne ve.«



Za avtomobile že kot deklica



Martina Starke za BMW dela že petnajst let in je trenutno odgovorna za barvno oblikovanje, tehnologijo materialov in nadzor kakovosti za vse modele bavarske tovarne avtomobilov. »Avtomobilska industrija je še vedno zelo moška, a stvari se spreminjajo,« pravi. »Ko sem začela pri BMW, se z oblikovanjem vozil ni ukvarjala niti ena ženska. Zdaj nas je že nekaj.«

Moškim je zagrozila, da bodo morali nositi krila.

Večina oblikovalk se ukvarja z notranjim videzom avtomobilov, prebijajo pa se tudi v svet zunanjega dizajna. Lep primer je Agneta Dahlgren, ki je odgovorna za Renaultove kompaktne avtomobile, kamor spada tudi novi enoprostorec scenic. Dahlgrenovo so avtomobili vedno zanimali in že kot deklica je rada sodelovala pri mehaničnih projektih očeta in brata. »Ali se ženske že kot deklice za avtomobile zanimajo enako kot fantje? Težko je reči, a vsekakor fante vzgajamo drugače in zato se manj deklet odloči za študij avtomobilskega oblikovanja.«



Fordova pionirka



To je bilo še kako res leta 1969, ko se je Mimi Vandermolen pridružila Fordu. Najprej je oblikovala gospodinjske aparate v Fordovi podružnici, nato pa je prešla v avtomobilski dizajn, kjer je delala na mustangu, taurusu, granadi in nadzorovala celotni proces oblikovanja proba letnika 1993. Vandermolnova je bila pionirka na področju ergonomije, pri čemer je razvila vrtljive gumbe za avtomobilske klimatske naprave. Da bi moškim kolegom približala potrebe voznic, so morali pri preizkušanju gumbov v vozilu nositi umetne nohte, zagrozila pa jim je celo, da bodo morali nositi krila.



Zdaj je Vandermolnova glavna oblikovalka za barve in materiale pri evropskem Fordu, delala pa je tudi za General Motors, Mitsubishi in Nissan, pri čemer v njen opus spadajo opel adam, mitsubishi lancer ter ford mondeo, s-max in novejše fieste. Prepričana je, da so pred vrati velike spremembe: »Tako moške kot ženske zanimajo materiali, barve in oblike, skozi katere želijo predstaviti čustveno doživetje avtomobila.« Claudia Braun je vodja Mercedesovega oddelka za barve in notranji dizajn, pri čemer je delala tudi na novem razredu e in Maybachovem razredu s. Prepričana je, da se bo vedno več žensk odločalo za oblikovalsko kariero v doslej pretežno moškem svetu: »Tehnični vidiki se spreminjajo in prav tako delovna mesta, pri čemer je treba veliko komunicirati, imeti celostni pristop do dela in biti odprt za nove ideje. In ženske se v takšnem delovnem okolju zelo dobro počutijo.