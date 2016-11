Dišave prinašajo dobro energijo

Še tako prijetna dišava nima pravega učinka, če sta vaš dom ali pisarna polna navlake in prahu. Zato prostor najprej očistite. Tako kot je pomembno, da uporabljate naravne dišave, je tudi to, da uporabite naravna čistila, kot sta soda bikarbona in kis. Prostor potem, ko je vse popravljeno in urejeno, napolnite z vonjem. Ni treba, da vztrajate samo pri enem, saj se ga boste hitro naveličali. Dišave preizkušajte in jih prilagajajte počutju. Prijeten vonj lahko popolnoma spremeni ozračje v prostoru.

Rože



Ne le da prostor napolnijo s poživljajočo energijo, lahko ga oplemenitijo tudi z vonjem. Nekatere rože izjemno lepo dišijo, na primer hijacinte ali jasmin. Vendar pa kupujte le sveže rezano cvetje, saj boste tako vnesli v dom svežo energijo. V kuhinjo pa lahko na pult postavite sveže začimbnice, kot sta origano ali bazilika.

Sveče



Uporabljajte naravne sveče, posebej če jih nameravate prižigati v spalnici. Idealne so sveče iz čebeljega voska. Prostor bodo napolnile z naravnim vonjem, svetlobo in prijetno toploto ter tako razvajale večino vaših čutov. Kadar ste brez energije, si omislite svež vonj, ki vas bo dvignil, ali bolj sladkobnega, nostalgičnega, ki vas bo umiril.

Sivkine blazinice



Preprosto in učinkovito. Posušene sivkine cvetove spravite v vrečke iz blaga in jih postavite v spalnico, garderobno omaro, v predal s spodnjim perilom … Kadar potrebujete aromaterapijo na hitro, vrečko samo premečkajte z rokami, poduhajte sivko – in učinek bo takojšen. S posušeno sivko lahko obložite tudi čajno svečko in tako odišavite manjši prostor.

Sušeni potpuri



Izdelovanje domačega potpurija je nekaj, kar je zabavno in vas bo sprostilo. Pa še zagotovo bolj zdrav je kot tisti, ki ga kupite že pripravljenega in je prepojen z umetnimi dišavami. V lepo posodico položite posušene koščke lesa, posušene začimbnice, suhe cvetove rož in podobno, na spletu pa najdete ogromno namigov, kako ga pripravite in vzdržujete.

Cimetove palčke



Prostor jeseni in pozimi radi odišavimo s sladkobnimi in nostalgičnimi vonji, ki nas ogrejejo in umirijo. Za to so cimetove palčke kot nalašč. Njihov vonj bo lepo napolnil prostor, če jih kuhate in jim dodate na primer klinčke, kavna zrna, lahko tudi posušeno pomarančno lupino. Preizkušajte in odkrijte svojo najljubšo kombinacijo vonjav.