Devet predmetov, ki jih morate za srečo in uspeh imeti v spalnici

Po filozofiji urejanja življenjskega prostora feng šuj velja, da je s pravimi predmeti v dom mogoče priklicati pozitivno energijo, ki odseva na vseh področjih življenja in tako vpliva na srečo, skladnost in uspeh.

To je modro upoštevati tudi v spalnici, kajti če v tem prostoru prevladuje slaba, nestabilna in negativna energija, se to kaže pri odnosih z drugimi in na sreči na sploh. Prave vibracije v njej je mogoče zagotoviti z naslednjimi predmeti.

Postelja, maksimalne velikosti 200 krat 150 centimetrov

Izogibajte se preveliki postelji, saj ta v spalnico vnaša razdor in nemir. Na tako veliki postelji lahko spite povsem ločeni od partnerja ter s tem zmanjšujete občutek povezanosti in bližine.

Izparilnik z eteričnimi olji

Eterična olja ne le čudovito dišijo, temveč po napornem dnevu tudi sproščajo. Izberite tista s pomirjajočim učinkom, denimo olje sivke ali cedrovine, ki je za spalnico najbolj priporočljivo.

Črni turmalin in čisti kvarc (kamena strela)

Ta dva minerala zagotavljata ravnovesje in varujeta zdravje. Črni turmalin iz prostora odpravlja elektromagnetne sile, ki negativno vplivajo na spanje in zdravje, pojasnjuje strokovnjakinja za feng šuj Anjie Cho. V vse štiri kote položite črni turmalin, približno na sredino sobe pa čisti kvarc.

Dve nočni omarici

Ni treba, da sta povsem identični, morate pa imeti dve ne glede na to, ali spalnico delite s partnerjem ali v njej spite sami. V prostor namreč vnašata ravnovesje, kar se izraža na vseh področjih življenja.

Črna beležnica in rdeči svinčnik

Z beleženjem svojih misli v svoje življenje vnašate red, zapisovanje sanj vam bo pomagalo raziskati vašo podzavest, pričakovanja in strahove, zato je beležnica na nočni omarici več kot dobrodošla. Črna simbolizira znanje in modrost, rdeča prebuja misli.

Koščka rožnatega kvarca

V dom privabi ljubezen, skrbi za čustveno zdravje, zaupanje, harmonijo in obljublja pozitivne spremembe na ljubezenskem področju.

Tkanina za pokrivanje elektronskih napravic

Če v spalnici nimate televizije, računalnika ali podobnih pripomočkov, je ne potrebujete, če jih imate, jih zvečer pokrijte s tkanino nevtralne barve, ki bo preprečila, da bi energija, četudi z ugasnjenega zaslona, vplivala na vaše spanje.

Zelena rastlina

V prostor bo vnesla energijo obnavljanja. Rastline so tihi zdravilci telesa in duha, saj navdajajo z življenjsko močjo, ustvarjajo kisik in iz zraka odstranjujejo škodljive delce.

Cvetlična esenca

Kadar se ne počutite najbolje, malo cvetlične esence po lastnem izbor nanesite na zapestja in vrat. Vonj in energija vas bosta pomirila, zato boste lažje zaspali in bolje spali.