Devet kulinaričnih skrivnosti velikih kuharskih mojstrov

Vse se začne s pravim izborom in pripravo sestavin. Foto: Shutterstock

Obstaja veliko tehnik in drobnih skrivnosti, s katerimi je mogoče oplemenititi pripravo, okus in postrežbo jedi. Poglejte si devet takšnih, ki jih profesionalni kuharji dobro poznajo.

Kuhajte na močnem ognju

Večina se močnemu ognju izogiba. A če bi radi popolno teksturo, temperaturo pri kuhanju povišajte. Meso ne bo imelo hrustljave skorjice, če ne bo pečeno na dovolj močnem ognju. Podobno velja za zelenjavo: če jo boste dolgo kuhali na zmernem ognju, bo postala kašasta, če jo boste vrgli v vrelo vodo in kuhali krajši čas, bo popolna.

Čebula, čebula in še čebule

Anthony Bourdain, eden najbolj poznanih kuharjev, je v svoji knjigi razkril, da v njegovi restavraciji vsak dan porabijo devet kilogramov čebule, ki jo uporabljajo za izboljšanje okusa domala vseh jedi.

Zaloge delajte sami

Le tako boste lahko prepričani, da imate resnično prave in sveže sestavine. Tudi doma pripravljene omake, domača vložena oziroma zamrznjena zelenjava, filirano meso, mešanice začimb in podobno imajo boljši okus od tistih v trgovinah.

Uporabljajte maslo

Za praženje in za cvrtje. To jedem daje poln, kremast okus in dodatno mehkobo.

Malo počakajte

Preden v dišečo pečenko zarežete, malo počakajte. Med pripravo se tekočina nabira v sredini mesa, po približno 15 minutah pa se skupaj z aromami razporedi po celotni pečenki.

Sestavine pripravite vnaprej

Veliki kuharji poskrbijo, da imajo, preden se kuhanja lotijo, vse pripravljeno: čebulo narezano, začimbe na dosegu roke, zelenjavo sesekljano, sestavine odmerjene v točno določeni količini. Tako lahko kuhajo hitreje, verjetnost poškodb pa manjša.

Vse naj bo enake velikosti

Sestavine, ki jih kuhate, pečete ali cvrete, naj bodo narezane na enako velike koščke. Tako bo jed videti lepša, sestavine v njej pa se bodo tudi enakomerno skuhale.

Najboljše so sveže začimbe

Sveže začimbe so vedno polnejšega okusa od suhih. A četudi so vam na voljo le te, poskrbite, da od tedaj, ko ste odprli njihovo embalažo, ni minilo več kot eno leto.

Postrežba je pomembna

Kuharski mojstri veliko pozornosti namenjajo tudi postrežbi hrane, ne le okusu. Posnemajte jih in se igrajte z oblikami, barvami ter ne razvajajte zgolj okusa, temveč tudi oči. Hrane na mizo nikoli ne postavljajte v posodi, v kateri ste jo kuhali. Ko denimo strežete juho, uporabite jušnike, za omake pa uporabite lične posodice, ki zagotavljajo povsem drugačno kulinarično doživetje.